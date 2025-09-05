Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jordi, el cantante de Buenas noches Rose

Buenas Noches Rose

Un genial documental titulado '¿Quién cojones son Buenas Noches Rose?', disponible estos días en Movistar Plus+, explica el auge y caída de esta banda formada por varios amigos del instituto

Iker Cortés

Iker Cortés

Madrid

Viernes, 5 de septiembre 2025, 00:11

Era un nombre de banda realmente tonto: Buenas Noches Rose. Algunos integrantes de la formación aseguraban que tenía que ver con un 'running gag' de ' ... Las chicas de oro', pero ni siquiera ellos parecían tenerlo claro. Y, sin embargo, a mediados de los noventa fueron uno de los grupos de rock más prometedores del panorama español. En 1995 grabaron su primer disco, en un sello independiente levantado ad-hoc. Fue tal el éxito que BMG acabó fichándolos -más bien, fue su manager, hasta arriba de deudas, el que los vendió- lo que dio pie a su segundo larga duración, 'La danza de araña'. Tras una extensísima gira, Jordi Skywalker, el peculiar cantante del quinteto, una mezcla entre Iggy Pop y Robert Plant, abandonó la banda. Hubo un disco más, autoeditado y con Alfredo, uno de los guitarristas, a la voz, pero finalmente el grupo se extinguió para siempre, aunque alguno de sus integrantes, como Rubén Pozo, triunfaría después en Pereza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Medio Ambiente ya busca el primer nido de avispas velutinas en Málaga
  2. 2 Un trabajador sufre un ictus mientras se cambiaba en el vestuario de la empresa y un tribunal rechaza que sea accidente laboral
  3. 3 Sierra Blanca apuesta por una torre de 22 plantas para El Bulto que permitirá ganar zonas verdes
  4. 4 Doce fiestas gastronómicas para septiembre en Málaga: degustaciones y mercados de productos
  5. 5 San Diego Comic-Con Málaga tendrá a Arnold Schwarzenegger como invitado estrella
  6. 6

    El nombre de Susana Díaz desaparece del rótulo de la sede del PSOE de Torremolinos
  7. 7

    Las infecciones de transmisión sexual se multiplican por cinco en Málaga en una década
  8. 8

    La alcaldesa de Torremolinos anuncia que se somete a una última cirugía tras superar el cáncer
  9. 9

    A la búsqueda del enigma de un gran edificio de la Málaga fenicia: arranca la nueva campaña en el Cerro del Villar
  10. 10 Cuidado con el precio de la potencia: Facua advierte del truco de algunas eléctricas para captar clientes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Buenas Noches Rose

Buenas Noches Rose