Nick y Judy, la pareja de policías protagonista, en terapia tras liarla en las calles de la ciudad. Disney

'Zootrópolis 2', Judy y Nick desentrañan el mayor secreto de la ciudad

«Pienso menos en los grandes números y más en si estamos llegando a las personas», dice Jared Bush, que estrena este viernes la secuela de una cinta que recaudó más de mil millones de dólares en taquilla

Iker Cortés

Iker Cortés

Madrid

Jueves, 27 de noviembre 2025, 00:31

Comenta

Judy y Nick, la coneja y el zorro que hace nueve años desenmascararon a la teniente de alcalde de Zootrópolis gracias a un bolígrafo con ... una grabadora en su interior, están de vuelta. 'Zootrópolis 2' llega este viernes a la cartelera con una difícil misión: alcanzar o superar los mas de mil millones de dólares que la cinta original recaudó en taquilla. No parece, sin embargo, que la presión de los números esté en la cabeza de Jared Bush, guionista y codirector de la cinta junto a Byron Howard. O quizá es que lo disimula muy bien. «Buff, ¿sabes? Es curioso, pero en realidad lo que nos gusta observar es si el público a quien va dirigida la película se está divirtiendo y si la historia resuena con los espectadores. Para ser honesto, pienso menos en los grandes números y más en si estamos llegando a las personas», afirma el cineasta desde un céntrico hotel de Madrid.

