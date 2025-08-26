Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Paolo Sorrentino llega a Venecia, que inaugura su 82 edición con su película 'La grazia'. Reuters

Venecia arranca bajo la sombra de Gaza, con poco cine español y muchas estrellas

George Clooney, Julia Roberts, Jude Law y Emma Stone, entre otros, desfilarán desde este miércoles por el Lido

Oskar Belategui

Oskar Belategui

Martes, 26 de agosto 2025, 18:04

El Festival de Venecia comenzó su andadura en 1932 y, por tanto, es el más antiguo del mundo. Su 82 edición, que arranca hoy con ' ... La grazia', de Paolo Sorrentino, no será ajena a los conflictos internacionales. Una carta firmada por cientos de cineastas exige al certamen que se pronuncie públicamente contra lo que califican como «genocidio» en Gaza. Entre los firmantes, Ken Loach y autores destacados del cine italiano como la directora Alice Rohrwacher, el actor Toni Servillo y el director Marco Bellocchio.

