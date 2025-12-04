'Valor sentimental': Lo que nunca nos hemos dicho

Ganó el Gran Premio del Jurado en Cannes, arrebató a los críticos en el Festival de San Sebastián, es favorita en los Premios del Cine ... Europeo con cinco nominaciones y Noruega la ha elegido en la carrera a los Oscar, para desgracia de Oliver Laxe y 'Sirat'. 'Valor sentimental', en cines el 5 de diciembre, es una de las películas del año, un drama adulto que habla de cuestiones como el amor, los cuidados y la ternura en el seno de la familia y que confirma el inmenso talento del director Joachim Trier, que ya deslumbró con su anterior filme, 'La peor persona del mundo', con el que Renata Reinsve ganó el premio a la mejor actriz en Cannes.

Reinsve repite en el sexto largometraje de Trier, que arranca en la casa que ha pertenecido durante generaciones a los protagonistas, un magnífico edificio de madera en Oslo recorrido por una grieta que siempre ha estado ahí, como reflejo de las fisuras psicológicas y emocionales de la familia que lleva décadas viviendo en ella. «Daba la sensación de que la casa se hundía, pero a cámara lenta», comenta la voz en off.

Pronto conoceremos a sus habitantes, a un padre director de cine que prefirió su profesión a sus hijas, a las que abandonó cuando se divorció de su madre. Cuando ésta muere, regresa con la intención de ambientar su nueva película en la residencia familiar. Quiere recuperar su amor y ofrece el papel protagonista a la hija, actriz teatral que sufre pánico escénico. Al rechazarlo, recurre a una joven estrella de Hollywood.

«Ojalá que no quiera comportarse como un padre», confían las hermanas cuando el padre aparece en el funeral, casi como un desconocido, con un guion de cine escrito para su hija, inspirado en su abuela. 'Valor sentimental' habla de cómo a veces no sabemos expresar lo que sentimos a nuestros seres más cercanos. Y de cómo puede ayudar el arte en ese cometido esencial de la comunicación. Trier consigue que Stellan Skarsgard, Renata Reinsve, Inga Ibsdotter Lilleaas y Elle Faning nos conmuevan en una cinta sin un tiempo muerto en sus dos horas y cuarto, que remite al cine de Bergman y al Woody Allen más maduro y profundo, el de 'Hannah y sus hermanas' y 'Delitos y faltas'.

Las historias de las diferentes generaciones que habitaron la casa también alimentan la torrencial narración de 'Valor sentimental', que alude a la memoria del Holocausto ya que una de las hermanas es historiadora especializada en víctimas de torturas del régimen nazi. Suena complejo, pero todo fluye en este absorbente y elegante drama con alivios cómicos, que es también un precioso homenaje al cine y a los actores.