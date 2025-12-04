Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Stellan Skarsgard y Renate Reinsve, padre e hija en 'Valor sentimental', la nueva película de Joachim Trier.

'Valor sentimental': Lo que nunca nos hemos dicho

El noruego Joachim Trier se inspira en Bergman y Woody Allen en un drama familiar llamado a triunfar en los Oscar

Oskar Belategui

Oskar Belategui

Bilbao

Jueves, 4 de diciembre 2025, 16:12

Comenta

Ganó el Gran Premio del Jurado en Cannes, arrebató a los críticos en el Festival de San Sebastián, es favorita en los Premios del Cine ... Europeo con cinco nominaciones y Noruega la ha elegido en la carrera a los Oscar, para desgracia de Oliver Laxe y 'Sirat'. 'Valor sentimental', en cines el 5 de diciembre, es una de las películas del año, un drama adulto que habla de cuestiones como el amor, los cuidados y la ternura en el seno de la familia y que confirma el inmenso talento del director Joachim Trier, que ya deslumbró con su anterior filme, 'La peor persona del mundo', con el que Renata Reinsve ganó el premio a la mejor actriz en Cannes.

