Donald Trump. Afp

Trump anuncia un arancel del 100% en las películas producidas en el extranjero

«Nuestro negocio cinematográfico ha sido robado a Estados Unidos por otros países, como si le quitaran 'un caramelo a un niño'», asegura el mandatario en su red social

Iker Cortés

Iker Cortés

Madrid

Lunes, 29 de septiembre 2025, 16:52

Donald Trump está dispuesto a cumplir una de las amenazas que lanzó a mediados de año. El presidente de Estados Unidos ha anunciado este lunes ... que impondrá un arancel del 100% a las películas producidas en el extranjero. Con ello, el mandatario quiere evitar que el «negocio cinematográfico» sea «robado» por otros países.

