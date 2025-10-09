Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

En 'Tron: Ares', la emblemática moto de la ficción protagoniza una persecución por las calles de Vancouver.

'Tron: Ares', una entrega estimulante y divertida

«Los magnates de la tecnología dan más miedo que la inteligencia artificial», dicen Gillian Anderson y Evan Peters, protagonistas de la cinta que llega este viernes a las salas de cine

Iker Cortés

Iker Cortés

Madrid

Jueves, 9 de octubre 2025, 00:42

Comenta

Cuando 'Tron', la película escrita y dirigida por Steven Lisberger, se estrenó en 1982, no pasó a formar parte de la lista de joyas que ... atesora Disney. Al revés. Pese a la originalidad de su planteamiento y su vibrante aspecto artístico, la cinta, que plasmaba lo que ocurría en el interior de un ordenador, tuvo una recepción tibia en taquilla, si bien con el tiempo el largometraje fue alcanzando estatus de culto. Quizá por eso, la compañía vuelve, de cuando en cuando, a la franquicia. Lo hizo en 2010, con 'Tron: Legacy', que recaudó 400 millones de dólares en las salas de cine de todo el planeta y regresa este mismo viernes con 'Tron: Ares'.

