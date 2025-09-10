Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Alejandro Amenábar, en el set de rodaje de 'El cautivo'. Lucia Faraig

Alejandro Amenábar

Director de cine
«Tratar la homosexualidad de Cervantes en el siglo XXI no debería ser polémico»

Estrena este viernes 'El cautivo', un «homenaje al arte de contar historias» en el que narra los cinco años que el escritor estuvo preso en Argel

Iker Cortés

Iker Cortés

Madrid

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 12:02

Cada película de Alejandro Amenábar (Santiago de Chile, 53 años) es un acontecimiento, pero el runrún que ha precedido a 'El cautivo', que este viernes ... llega a las salas de cine, no tiene precedentes. ¿La razón? Los titulares que el cineasta ha ido dejando en las entrevistas en relación a una película que plantea la posibilidad de que Miguel de Cervantes, al que da vida Julio Peña, fuera homosexual o bisexual. Porque 'El cautivo', un «homenaje al arte de contar historias», en palabras del propio Amenábar, narra los cinco años que el escritor pasó detenido en una prisión en Argel, bajo el dominio de su gobernador, Hasán Bajá. Hasta en cuatro ocasiones intentó fugarse, algo que para otros presos hubiera supuesto la muerte y, sin embargo, Cervantes pudo regresar a España. ¿Fue por su estatus de prisionero valioso? ¿Porque infundía respeto entre sus captores? ¿O fue la protección de su amo? Lo cierto es que el dominico Blanco de Paz, a quien encarna Fernando Tejero, también cautivo en Argel, delató sus intentos de fuga y lo acusó de haber mantenido «trato y familiaridad» con los turcos y de realizar «cosas viciosas, feas y deshonestas». Cervantes se defendió de estas imputaciones en 'Información de Argel', un documento que preparó para limpiar su nombre al regresar a España.

