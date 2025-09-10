Cada película de Alejandro Amenábar (Santiago de Chile, 53 años) es un acontecimiento, pero el runrún que ha precedido a 'El cautivo', que este viernes ... llega a las salas de cine, no tiene precedentes. ¿La razón? Los titulares que el cineasta ha ido dejando en las entrevistas en relación a una película que plantea la posibilidad de que Miguel de Cervantes, al que da vida Julio Peña, fuera homosexual o bisexual. Porque 'El cautivo', un «homenaje al arte de contar historias», en palabras del propio Amenábar, narra los cinco años que el escritor pasó detenido en una prisión en Argel, bajo el dominio de su gobernador, Hasán Bajá. Hasta en cuatro ocasiones intentó fugarse, algo que para otros presos hubiera supuesto la muerte y, sin embargo, Cervantes pudo regresar a España. ¿Fue por su estatus de prisionero valioso? ¿Porque infundía respeto entre sus captores? ¿O fue la protección de su amo? Lo cierto es que el dominico Blanco de Paz, a quien encarna Fernando Tejero, también cautivo en Argel, delató sus intentos de fuga y lo acusó de haber mantenido «trato y familiaridad» con los turcos y de realizar «cosas viciosas, feas y deshonestas». Cervantes se defendió de estas imputaciones en 'Información de Argel', un documento que preparó para limpiar su nombre al regresar a España.

-Viene de presentar la película en el Festival Internacional de Cine de Toronto. ¿Cómo ha ido la recepción?

-Ha sido muy buena. Pocas veces he visto una reacción tan buena del público, que estaba muy participativo y reía mucho, lo cual me gusta porque siempre quise que el humor estuviera en nuestra historia porque forma parte del mundo cervantino. Y bueno, hubo una ovación al final, con la gente en pie... Estuvo muy bien.

-El 'cautivo' no es un 'biopic' al uso, sino que se centra en un momento muy concreto de Cervantes, los cinco años que estuvo encarcelado en Argel, previos a su faceta como escritor.

-Sí, esa parte de la historia es la que me parecía más interesante para entender al artista y al ser humano. Haber hecho un 'biopic' de 'nació, vivió y murió' habría sido casi un ejercicio de texto del colegio, pero no una aproximación a lo que yo buscaba, que era encontrar a la persona, saber cómo era y qué sentía Miguel de Cervantes en esta época en concreto. Al principio me lo planteé como una posible historia de aventuras, que es un género que quería explorar desde hace tiempo, pues todas las peripecias vividas en esos cinco años parecían salir de una novela de Alejandro Dumas, pero pronto me di cuenta de que era algo más, era una historia para entender a uno de los genios más importantes de la literatura.

-Es difícil que un 'biopic' funcione.

-Seguro que hay alguno, pero en realidad lo interesante es detenerte y analizar un periodo muy concreto de la vida de una persona, porque eso es lo cinematográfico, no tener que cubrir y tener que contar lo que ya está en los libros de historia.

-Imagino que la labor de documentación ha sido ingente. ¿Le sorprendió descubrir esta posibilidad de que Cervantes pudiera haber vivido una relación homosexual?

-Sí, me sorprendió, y supongo que esa es quizá la sorpresa que está provocando ahora a quienes estáis viendo la película, porque era algo de lo que yo no había oído o leído jamás y cuando vi que, prácticamente, me tropezaba con ello en todos los libros y ensayos que caían en mis manos, pensé que ahí había un material interesante para explorar y profundizar en él, independientemente de mi orientación sexual. Pero igual, precisamente por ella, me habría parecido absurdo aparcarlo, porque habría sido, de alguna manera, avergonzarme de mí mismo. Me gusta hablar de todo, desde la eutanasia a un caso como este de una denuncia por sodomía.

Alejandro Amenábar con Julio Peña y Alessandro Borghi, durante el rodaje, y Fernando Tejero, que da vida al dominico Blanco de Paz. Lucia Faraig

-¿A la luz de los hechos, ¿diría que esa relación sexo afectiva es la solución más plausible a que no acabara sus días allí?

-Desde el punto de vista cinematográfico, y esto lo digo como narrador de historias, me parece lo más interesante, así que eso ya hace que gane puntos explorar esa posibilidad, pero es que además también me parece lo más plausible. No voy a ser yo quien discuta ahora a los historiadores, que hacen muy bien su trabajo y hacen muy bien en colocarse en la atalaya del conocimiento casi científico, pero siento que esto formaba parte de lo posible y, sobre todo, me parece un poco triste negar la sexualidad a personajes que forman parte de nuestra historia y se han convertido en leyenda. Es decir, estoy seguro que Cervantes era un hombre que comía, bebía y follaba. En este caso le vemos tener una relación con un hombre, ¿dónde está el problema? Porque el problema puede haberse planteado en el siglo XVI, efectivamente, y por eso el propio Cervantes encarga la 'Información de Argel', para limpiar su nombre, pero en el siglo XXI esto no debería ser una cuestión polémica.

-¿Por qué cree que los historiadores y los estudiosos de su figura aparcan esa posibilidad?

-No quiero incurrir en que se me vea como un activista diciendo que igual es por homofobia, yo entiendo que son gente muy seria. Además me he leído, en concreto, la obra de María Luisa Garcés, que me parece interesantísima para explicar el trauma como influencia de la creación literaria o artística, pero es verdad que esa posibilidad está siempre planteada y es siempre despreciada. Eso es lo interesante, que ahora desde el cine yo pueda cogerla de la orilla y plantearla al espectador y que sea el propio espectador el que juzgue si eso es posible o no.

-Tal y como están las cosas, ¿le preocupa la reacción del público?

-El público para mí es sagrado porque es el que me permite seguir contando historias. Hacer películas, de momento, sigue siendo costoso y más una película como esta, con una recreación de época, que es un auténtico reto para todos los departamentos técnicos y un reto de financiación, y yo dependo de la confianza del público. Por lo tanto, mi vínculo es sagrado. Eso también convive con otra fuerza y es la de expresarme en libertad, que es otro elemento que la película reivindica. A mí me gusta expresarme y no tener miedo de hablar de nada, incluso si vemos a Cervantes besándose con un hombre, quiero poder plantearlo, pero quiero que exista una conexión emocional con el público que es el que va a pagar la entrada para ver mi película. Siempre intento que mis películas tengan esa conexión. Yo lo llamo el envoltorio emocional: independientemente de lo que yo quiero expresar, tengo que hacer sentir a los espectadores.

-Decía lo de la reacción del público porque en Europa algunas encuestas aseguran que el apoyo al colectivo ha descendido, surgen conceptos como 'woke' y valores como la inclusión o la libertad sexual se ponen en cuestión. ¿Estamos dando pasos atrás como sociedad?

-Yo creo que la historia ha demostrado que los pasos atrás suceden, aunque inevitablemente siempre evolucionamos y quiero pensar que a mejor, pero los retrocesos puntuales existen y esa nostalgia por el pasado la estamos viviendo en muchas sociedades, en la nuestra también. A mí me preocupa particularmente la de Estados Unidos, porque siento que ha sido el referente para muchos de nosotros en el mundo occidental y veo unas formas y un fondo en su presidente que no me hacen augurar nada bueno, me hacen recordar más bien personajes y acontecimientos del pasado muy oscuro de la primera mitad del siglo XX. Hay que ser consciente de todo eso, pero tampoco creo que haya que tener miedo, y así yo por lo menos voy inconscientemente por la vida con mis películas, que es a través de lo que me expreso. Y creo en la manifestación de las ideas sin necesidad de la provocación, me gusta que eso también tiene que ver con lo que te decía en cómo planteo el cine con esa doble: vertiente siendo honesto conmigo mismo pero a la vez el envoltorio. Yo creo que se pueden y se deben hablar las cosas, por supuesto dejando claro tu punto de vista.

-De momento tiene el apoyo de Arturo Pérez-Reverte, que ha dicho que la película es espléndida, libre, sincera y muy valiente. ¿Qué le parece?

-Se lo agradezco muchísimo. Yo creo que puede haber conectado con esta historia porque, aunque no hacemos más que hablar del lado sexual de la historia, pero en realidad esta es un homenaje al arte de contar historias, que es algo que tampoco había tratado previamente en mi cine. Arturo es un maestro en el arte de narrar historias, entonces esperaba que pudiera tener esa conexión y yo creo que eso es lo que ha sentido viendo la película.

-Funciona, a veces casi, como un tratado sobre los agujeros de guion. Habrá disfrutado mucho escribiéndola...

-Hay proyectos en los que te levantas por la mañana y lo primero que quieres hacer es sentarte a escribir y se te hace de noche y no quieres irte a la cama porque quieres seguir escribiendo, y eso me ha pasado con esta película. De hecho, el guion lo escribí en menos de un mes, después de un proceso en el que la historia había ido madurando y reformulándose durante varios años. En el momento en el que empecé a dejarme llevar con una estructura previamente trazada y empecé a dejar que los personajes hablaran por sí solos... Pasa pocas veces. Me pasó por ejemplo en 'Los otros' y en 'Mar adentro'. Es maravilloso para un narrador porque sientes que estás surfeando una ola y lo que lamentas es que dura muy poco. Enseguida ya has terminado el guión y te tienes que poner a otra cosa.

Tres fotogramas de la ficción. Lucia Faraig

-A lo largo de la película, va dejando pistas de que el cautivo es quien luego escribirá 'Don Quijote de la Mancha'. La bacía del barbero, el físico de los redentores, el nombre del dueño de la barbería... ¿Cómo se le ocurrió?

-Igual que esta película me iba llevando al homenaje al arte de contar historias de un modo casi natural, la presencia del Quijote también se veía venir, porque el Quijote es lo que convierte a Cervantes en una leyenda de la literatura universal y ese aspecto fue evolucionando. En algún momento se me ocurrió que los Redentores podían tener la imagen de Don Quijote y Sancho Panza; una de las bacías que aparecía en la barbería, de pronto la vi colgada allí y dije: «Aquí tenemos que hacer un guiño». El propio nombre de Alonso Quijano lo sugirió Miguel Rellán, que encarna a Antonio de Sosa, porque no era el nombre original en el guion. Han sido hallazgos sobre la marcha algunos.

-La palabra es el arma que Cervantes usa para ganarse los favores de Hasán Bajá, pero también de sus compañeros. ¿Sigue siendo la pluma más poderosa que la espada?

-A mi desde luego me parece más interesante, pero porque siempre he sido muy malo en ejercicio físico y la espada implica eso (risas). Yo creo que un buen duelo entre la pluma y la espada es el que establece Millán Astray y Miguel de Unamuno al final de 'Mientras dure la guerra'. Ahí quería plantear un poco el conflicto y las reivindicaciones de los dos mundos, tanto el de la guerra o el de la espada como el intelectual, el de la pluma, pero está claro que Cervantes en lo que se lució fue con la pluma porque con la espada en Lepanto no pasó ni del primer acto.

-¿Nunca se ha planteado escribir alguna historia más personal sobre su vida?

-Pues mira, nunca me ha llamado contar mi propia vida porque para mí el cine ha sido un ejercicio de evasión y lo que me gusta es salir de mí mismo, de mi entorno, irme a otros sitios, a otras épocas, a otros personajes, aunque es verdad que vuelco cosas de mí en los personajes. Es decir, hay cosas o hay personajes que conectan conmigo. Hay cosas con las que me identifico de Unamuno, un señor de 70 años de 1936, hay cosas de mi en Hipatia y, por supuesto, en esta película. Yo creo que probablemente esta sea mi película más autobiográfica en ese sentido, porque hablamos de alguien al que le entusiasma contar historias. Eso es lo más parecido que podría hacer a una película autobiográfica.