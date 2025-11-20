Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La directora Julia Ducournau da unas indicaciones al elenco durante el rodaje de 'Alpha'.

La directora Julia Ducournau da unas indicaciones al elenco durante el rodaje de 'Alpha'. Carole Bethuel

Julia Ducournau

Directora de cine
«El terreno más fértil para crear algo es ir hacia lo desconocido»

«Mi película parece una distopía porque con los enfermos de sida nunca hubo reparación», asegura la cineasta, que estrena este viernes 'Alpha'

Iker Cortés

Iker Cortés

Madrid

Jueves, 20 de noviembre 2025, 00:27

Comenta

Con 'Titane' (2021), Julia Ducournau (París, 41 años) alcanzó la gloria. La película, acerca de una mujer con una placa de titanio en la cabeza ... que acaba desarrollando una fascinación erótica por los automóviles, se llevó la Palma de Oro en el Festival de Cannes y Ducournau se convertía en la segunda mujer en la historia del certamen en hacerse con una. Ahora, la directora regresa a las salas de cine con 'Alpha', un drama que explora la relación entre una adolescente problemática de 13 años y su madre y que comienza cuando la joven vuelve de una fiesta con un tatuaje en el brazo en un momento en el que una extraña enfermedad que recuerda al sida está causando estragos.

