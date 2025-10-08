Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Arón Piper, como el capitán Reyes, a su llegada al gulag.

Arón Piper, como el capitán Reyes, a su llegada al gulag. R. C.

Una de las secuencias más emocionantes de 'La tregua'

Protagonizada por Arón Piper y Miguel Herrán y dirigida por Miguel Ángel Vivas, la película ambientada en un gulag kazajo llega este viernes a las salas de cine

I. Cortés

I. Cortés

Madrid

Miércoles, 8 de octubre 2025, 19:37

La que tienen sobre estas líneas es una de las secuencias más emocionantes de 'La tregua', la cinta protagonizada por Arón Piper y Miguel Herrán, ... que desembarca este viernes en las salas de cine. Después de varias semanas de desencuentros entre el capitán Reyes y el teniente Salgado, el uno perteneciente al bando de los republicanos, el otro miembro de la División Azul, prisioneros en un gulag de la extinta Unión Soviética, un soldado kazajo, visiblemente alcoholizado, les insta, pistola en mano, a cantar el himno español.

diariosur Una de las secuencias más emocionantes de 'La tregua'