Antonio de la Torre, en una fotografía tras la entrevista. Esther Vázquez

Antonio de la Torre

Actor
«Esta película me ha puesto en mi sitio»

Protagoniza 'Los tigres', un thriller ambientado en Huelva en el que da vida a un experimentado buzo industrial incapaz de gobernar su vida fuera del agua

Iker Cortés

Iker Cortés

Madrid

Viernes, 31 de octubre 2025, 00:25

Comenta

Pocas veces un thriller español logra su cometido: involucrar y tensar al espectador en las peripecias a las que asiste. 'Los tigres', la película que ... Alberto Rodríguez, el autor de cintas tan memorables como 'La isla mínima' o 'El hombre de las mil caras', estrena este viernes, es uno de ellos. El espectacular filme, plagado de escenas rodadas bajo el agua, sigue los pasos de Antonio, un buzo industrial al que da vida Antonio de la Torre (Málaga, 57 años), incapaz de tomar una buena decisión fuera del agua. Acuciado por las deudas y con la salud maltrecha, encontrará una oportunidad cuando en uno de los compartimentos de los cargueros que pone a punto encuentre un alijo de cocaína.

