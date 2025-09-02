Muere Henry Graham Greene, actor nativoamericano de 'Bailando con lobos'

Henry Graham Greene, actor nativoamericano nacido en la Reserva Six Nations de Ohsweken (Ontario) en 1952, falleció este lunes en un hospital de Toronto a ... los 72 años, según confirmó su agente a 'The Hollywood Reporter'. Greene, cuya carrera se extendió por más de cinco décadas, será recordado por su papel de 'Ave que patea' en 'Bailando con lobos' (1990), que le valió una nominación al Oscar a mejor actor de reparto y lo convirtió en referente de la representación indígena en Hollywood.

«Fue un gran hombre de moral, ética y carácter. Lo extrañaremos eternamente», declaró su agente Michael Greene en un comunicado al medio estadounidense. «Por fin eres libre. Susan Smith te espera en las puertas del cielo», añadió en alusión a la representante que acompañó la carrera del actor hasta su muerte en 2013.

Greene comenzó su trayectoria en el teatro antes de abrirse paso en cine y televisión. Su irrupción en la superproducción dirigida por Kevin Costner le dio proyección internacional y lo consolidó como secundario de lujo en la industria. Interpretó al policía sioux Walter Crow Horse en Thunderheart (1992), al entrañable Joseph en Maverick (1994) y a Arlen Bitterbuck en La milla verde (1999). También participó en títulos como Skins (2002), Transamerica (2005), Crepúsculo (2009), The Shack (2017) y Wind River (2017).

En televisión dejó una marca duradera con el personaje de Malachi Strand en Longmire, además de participar en 1883, Reservation Dogs y la serie de Marvel Echo. Su versatilidad lo llevó incluso a aparecer en la aclamada adaptación de The Last of Us.

Greene mantuvo su actividad profesional hasta el final de su vida. Entre sus trabajos pendientes figura el largometraje Ice Fall, cuyo estreno está previsto para octubre, testimonio de una carrera incansable que superó los doscientos créditos en cine, televisión y teatro.

Con su voz profunda y su presencia magnética, Henry Graham Greene se convirtió en uno de los actores nativoamericanos más reconocibles y respetados del panorama audiovisual. Su legado, forjado a través de la diversidad de papeles y la dignidad con la que los encarnó, permanecerá como un referente de autenticidad en la pantalla.