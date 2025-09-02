Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fotograma de la película 'Bailando con lobos'

Muere Henry Graham Greene, actor nativoamericano de 'Bailando con lobos'

El intérprete canadiense, voz inconfundible del cine y la televisión norteamericana, falleció este lunes en Toronto a los 72 años tras una larga enfermedad

C. P. S.

Martes, 2 de septiembre 2025, 10:48

Henry Graham Greene, actor nativoamericano nacido en la Reserva Six Nations de Ohsweken (Ontario) en 1952, falleció este lunes en un hospital de Toronto a ... los 72 años, según confirmó su agente a 'The Hollywood Reporter'. Greene, cuya carrera se extendió por más de cinco décadas, será recordado por su papel de 'Ave que patea' en 'Bailando con lobos' (1990), que le valió una nominación al Oscar a mejor actor de reparto y lo convirtió en referente de la representación indígena en Hollywood.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Controlado el incendio en Monte Coronado en Málaga
  2. 2 Extinguido el incendio en Benalmádena que llevó al desalojo de seis viviendasy cortes de tráfico este lunes
  3. 3 ¿Qué tiempo hará este otoño?: Aemet avanza su previsión
  4. 4 Hallan 73 víctimas de la Guerra Civil en la primera fase de la exhumación de las fosas comunes de Campillos
  5. 5 La mujer asesinada en Motril y su exnovio, arrestado por homicidio y quebrantamiento, eran vecinos de Cártama
  6. 6 Hallan en un pozo el cadáver de un vecino de Vélez-Málaga tras ocho días desaparecido
  7. 7 El TSJA obliga al Ayuntamiento de Málaga a indemnizar a los dueños de un edificio por no concederles la licencia de obras
  8. 8

    Un niño de 11 años es asesinado a tiros en EE UU tras llamar de broma al timbre de una casa
  9. 9

    La portada de los Baños del Carmen de Málaga ya deja ver su imagen original
  10. 10

    La aerolínea Icelandair unirá Málaga con Reikiavik a partir de este sábado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Muere Henry Graham Greene, actor nativoamericano de 'Bailando con lobos'

Muere Henry Graham Greene, actor nativoamericano de &#039;Bailando con lobos&#039;