Juliette Binoche y Russell Crowe completan la sección oficial de San Sebastián

San Sebastián va cerrando la programación de su 73 edición, que desde el próximo 19 de septiembre inundará la capital donostiarra con el rostro de ... la llorada Marisa Paredes, protagonista del cartel de la sección oficial. Ya se conoce el primer premio Donostia, la productora Esther García, indisociable del cine de Pedro Almodóvar, y pronto se desvelará el segundo, que recaerá seguramente en un nombre internacional. También se saben las cuatro producciones españolas que competirán por la Concha de Oro: 'Maspalomas', de Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi, en la que un donostiarra septuagenario debe volver al armario; 'Historias del buen valle', regreso de Jose Luis Guerin ambientado en un barrio del extrarradio barcelonés; 'Los tigres', de Alberto Rodríguez, un thriller en el mundillo de los buzos industriales; y 'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azua, en la que una chica anuncia a su familia que quiere meterse monja.

La sección oficial cuenta con autores que aseguran el interés, entre otros, Arnaud Desplechin ('Deux pianos'), Agnieszka Holland ('Franz') y Alice Winocour ('Couture'). Ayer, el Zinemaldia sumó nueve largometrajes más (en total son 24 títulos) que aumentarán la nómina de directores y actores presentes en San Sebastián. Uno de los que antes agotará sus entradas es, sin duda, 'Maldita suerte', la nueva película del alemán Edward Berger, ganador del Oscar a mejor guion adaptado por 'Cónclave', que el año pasado compitió por la Concha de Oro. El irlandés Colin Farrell encarna a un jugador empedernido y ahogado por la deudas que se esconde en los casino de Macao, bebiendo y apostando lo poco que le queda. La cinta, basada en la novela de Lawerence Osborne y coprotagonizada por Tilda Swinton, se estrenará en Netflix el 29 de octubre tras pasar por unos pocos cines.

Vieja conocida de San Sebastián, Juliette Binoche presentará fuera de competición 'IN-I In Motion', un documental que revisita su experiencia en un espectáculo de danza y teatro que la actriz realizó en 2007 junto al bailarín y coreógrafo Akram Khan. La presencia de la ganadora del Oscar por 'El paciente inglés' marcará una de las cimas del glamour donostiarra en esta edición.

Ampliar Juliette Binoche debuta como directora con 'IN-I In Motion', un documental con el bailarín y coreógrafo Akram Khan.

También sin opción a hacerse con la Concha de Oro, 'Climbing for Life', de Junji Sakamoto, narra la epopeya real de la alpinista japonesa Junko Tabei (1939-2016), que en 1975 se convirtió en la primera mujer que alcanzó la cima del Everest. A pesar de padecer una enfermedad terminal, la escaladora siguió desafiando a las montañas hasta su muerte.

Ya a concurso, 'Nuremberg', del estadounidense James Vanderbilt, toma su nombre de los juicios celebrados por los aliados hace 80 años tras la derrota del régimen nazi. Como plato fuerte, Russell Crowe (¿posible Premio Donostia?) encarna a Hermann Göring, comandante supremo de la Luftwaffe y estrecho colaborador de Hitler.

Ampliar Colin Farrell en 'Maldita userte'.

Claire Denis adapta a Bernard-Marie Koltès en 'Le cri des gardes', un drama con Matt Dillon e Isaach de Bankolé que transcurre en unas obras públicas en África occidental. Y la actriz y directora argentina Dolores Fonzi cuenta en 'Belén' la historia real de una abogada tucumana que lucha por liberar a una joven encarcelada tras sufrir un aborto espontáneo.