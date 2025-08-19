Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Rusell Crowe como Hermann Göring en 'Nuremberg'.

Juliette Binoche y Russell Crowe completan la sección oficial de San Sebastián

Edward Berger, director de 'Cónclave', vuelve a competir por la Concha de Oro con 'Maldita suerte', ambientada en los casinos de Macao

Oskar Belategui

Oskar Belategui

Bilbao

Martes, 19 de agosto 2025, 17:35

San Sebastián va cerrando la programación de su 73 edición, que desde el próximo 19 de septiembre inundará la capital donostiarra con el rostro de ... la llorada Marisa Paredes, protagonista del cartel de la sección oficial. Ya se conoce el primer premio Donostia, la productora Esther García, indisociable del cine de Pedro Almodóvar, y pronto se desvelará el segundo, que recaerá seguramente en un nombre internacional. También se saben las cuatro producciones españolas que competirán por la Concha de Oro: 'Maspalomas', de Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi, en la que un donostiarra septuagenario debe volver al armario; 'Historias del buen valle', regreso de Jose Luis Guerin ambientado en un barrio del extrarradio barcelonés; 'Los tigres', de Alberto Rodríguez, un thriller en el mundillo de los buzos industriales; y 'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azua, en la que una chica anuncia a su familia que quiere meterse monja.

