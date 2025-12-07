Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Joel Edgerton interpreta a Robert Grainier.

Train Dreams

Crítica TV ·

Una película en la que todo rima y todo queda con una extraña y mágica resonancia

José E. Cabrero

José E. Cabrero

Granada

Domingo, 7 de diciembre 2025, 00:03

Hacía tiempo que una película no me removía tan hondo. Es como un sueño, soy incapaz de explicar por qué. Pero es más que una ... sensación, es certeza, como cuando abres un libro al azar y aparece un poema que hasta unos segundos antes no existía y de repente no puedes dejar de leer, como si fuera el centro del universo sobre el que gira todo lo demás, como si te arrastra la corriente de una catarata inevitable y las raíces de un árbol se te enrollaran en la pierna hasta convertirse en parte de ti. «And I can't begin to tell you how that feels...».

