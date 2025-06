Comenta Compartir

Hay películas que uno guarda para momentos adecuados. Ahora lo llaman 'placeres culpables', pero la verdad es que no me siento culpable en absoluto. Ni ... avergonzado. Porque, en realidad, creo que es una de las mejores pelis que he visto últimamente. Como poco, me lo he pasado pipa. Les hablo de 'Predator: Asesino de asesinos', una genialidad que se ha sacado de la manga Dan Trachtenberg, que ya dirigió la también excepcional 'Predator: La Presa'. El director ha logrado darle la vuelta a una historia que poco más había aportado desde su primer filme, el que protagonizó Schwarzenegger en 1987. Si en 'La presa' nos llevó a 1719, con una historia protagonizada por una guerrera comanche, en 'Asesino de asesinos' el salto es triple: una vikinga –el escudo–, un samurái –la espada– y un piloto de la Segunda Guerra Mundial –la bala–.

El filme, que lo tienen en Disney Plus, es de animación. Una animación excelente y preciosista que no es apta para niños ni para los que no soporten la sangre. Es violenta, pero el arte es una auténtica maravilla. De hecho, probablemente la película no funcionaría tan bien si fuera de imagen real, como 'La presa'. Además, juega a su favor la duración: una hora y media en la que la historia avanza irrefrenable a lo largo de sus cuatro capítulos. Por cierto, me he llevado una sorpresa porque resulta que Trachtenberg ya ha anunciado otras dos películas más de Depredador. La siguiente, 'Predator: Badlands', se estrena a finales de año. Este nuevo acercamiento a la franquicia, con frescura e imaginación, debería ser la norma a la hora de jugar con la nostalgia. Porque así, aunque sea de una manera tramposa y lejana, nos deja una sensación parecida a la originalidad. Con poco nos conformamos.

