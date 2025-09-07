Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El director Jim Jarmusch recibe el León de Oro por su película 'Father Mother Sister Brother' de manos del presidente de la bienal Pietrangelo Buttafuoco. EFE

Jim Jarmusch gana el León de Oro en una Venecia con Gaza en la retina

La película 'The voice of Hind Rajab', sobre una niña asesinada por el ejército israelí, se alzó con el Gran Premio del Jurado, aunque era la favorita de la crítica

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Sábado, 6 de septiembre 2025

En una edición muy competida del Festival Internacional de Cine de Venecia, la película ganadora del León de Oro este sábado fue 'Father Mother Sister ... Brother' de Jim Jarmusch, el cineasta independiente de culto que contó con Cate Blanchett y Tom Waits, mientras que el Gran Premio del Jurado, presidido por Alexander Payne, fue para la sobrecogedora 'The voice of Hind Rajab', dirigida por Kaouther Ben Hania, que tuvo 24 minutos de ovación en su estreno, al narrar la historia de una niña dentro de un coche bombardeado por las fuerzas de Israel sobre Palestina. Su súplica por vivir con sus familiares muertos a su lado y su agonía, hasta que otro ataque militar acabó con ella, cuando la Media Luna Roja iba en su ayuda.

