Jennifer Lawrence: «Lo que está ocurriendo en Palestina es un genocidio inaceptable»

No hay como advertir a un periodista que se ciña a la película y no haga preguntas sobre nada más para que, por supuesto, no ... haga caso y la estrella acabe proporcionando titulares sobre geopolítica mundial. Es lo que ha ocurrido este viernes en la multitudinaria rueda de prensa de Jennifer Lawrence, que a sus 35 años es la ganadora más joven del Premio Donostia en toda la historia del Festival. Aunque los moderadores del encuentro advirtieron varias veces que estábamos para hablar de la carrera de la protagonista de 'Los juegos del hambre', fue inevitable que Gaza apareciera en las preguntas.

«Lo que está ocurriendo allí es nada menos que un genocidio y es inaceptable. «Estoy aterrorizada por todos nuestros hijos», denunció la actriz, que también habló de la »enorme tristeza» que le provoca la vida política de su país. Lamentó que «la falta de respeto y el discurso» actuales vayan a ser el status quo para los niños que crecen hoy en día en los Estados Unidos. «Quiero decir que los jóvenes que votan ahora mismo a los 18 años van a considerar como algo totalmente normal que la política carezca de integridad. Los políticos mienten, no hay empatía», condenó. «Y todos deben recordar que cuando ignoran lo que sucede en un lado del mundo pronto también lo harán en el suyo».

Lawrence también precisó que la responsabilidad de resolver los problemas políticos mundiales «no debería recaer en los artistas». «Ojalá pudiera decir algo, hacer algo para solucionar esta situación extremadamente compleja y vergonzosa. Me rompe el corazón», confesó. «Pero la realidad es que nuestro miedo al hablar demasiado o responder a tantas preguntas es que mis palabras solo se utilicen para añadir más fuego y retórica a algo que está en manos de los funcionarios que hemos elegido». Y continuó: «Solo quiero que la gente se concentre en quién es responsable, en las cosas que pueden hacer y cuándo deben presentarse a votar. No hay que dejar que los actores y artistas que intentan expresar la libertad artística, la libertad de expresión, carguen con las consecuencias de los individuos que son realmente responsables».