El lío del poliamor

'There Is No I In Threesome', el documental de Jan Oliver Lucks, empieza casi como una broma y acaba convirtiéndose en algo muy serio, con un giro genial e impredecible

El documental de Jan Oliver Lucks 'There Is No I In Threesome' (un juego de palabras que significa algo así como 'No hay yo en ... un trío'), disponible en HBO Max, empieza casi como una broma. El cineasta prepara su boda con Zoe, una actriz de la que está profundamente enamorado, y antes de que el día de la celebración llegue, decide abrir su pareja a otras relaciones. ¿El objetivo? Experimentar y probar otro tipo de relaciones antes de que contraigan matrimonio, pues a partir de ese momento volverán a la monogamia hasta que la muerte los separe.

Dicho y hecho. Móviles y cámaras de acción estilo GoPro documentan de forma un tanto 'amateur' el día a día de la pareja, que se toma el asunto como si fuera un juego. Les vemos desayunar, almorzar, irse de excursión, pero también ponerse enemas, acudir a fiestas de 'swingers' con temática sadomasoquista o charlar por videollamada cuando uno de ellos está en la otra punta de Australia y se acaba de acostar con alguien. Y el juego se pone serio. Llegan los celos, la incomprensión, la falta de comunicación -uno de los dos hasta deja de documentar su parte- y se muestran todos los problemas que conlleva una relación así y que se resumen en ese fino equilibrio que hay que alcanzar y al que debe resultar rematadamente difícil llegar porque al final una de las dos personas siempre está más necesitada, es más posesiva o está más enamorada que la otra. Con un giro impredecible y genial, que rompe las rígidas reglas del género y marca ya el desenlace del relato, 'There Is No I In Threesome' es, en definitiva, una pieza tan entretenida como didáctica que lleva al espectador a plantearse preguntas a las que no es fácil contestar.

