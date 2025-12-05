Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Luis Tosar y Jesús Carroza, en un fotograma de 'Golpes'. Julio Vergne

«Enterrar a la gente dignamente no supone ningún esfuerzo. El esfuerzo está en poner trabas»

Rafael Cobos, colaborador habitual de Alberto Rodríguez, debuta como director en el largometraje con 'Golpes', un thriller protagonizado por Jesús Carroza y Luis Tosar con la memoria histórica de fondo

Iker Cortés

Iker Cortés

Madrid

Viernes, 5 de diciembre 2025, 00:25

Comenta

Cuando finiquitó la serie 'El hijo zurdo', su primera experiencia como realizador, aseguró que no volvería a dirigir nada en lo que le restaba ... de vida. Como le diría después Isaki Lacuesta, ya era tarde: había probado la sangre. El guionista Rafael Cobos (Sevilla, 1973), colaborador habitual de Alberto Rodríguez, vuelve a ponerse detrás de las cámaras con 'Golpes', su debut en el largometraje. «Supongo que lo que me ha hecho cambiar de opinión es, de algún modo, seguir creciendo», se defiende. «Había una pulsión, por mucho que quisiera refrenarla, de volver a reincidir, porque después de escribir, lo que me interesa, por encima de todo, es relacionarme con los actores que comparten conmigo el subtexto y la emoción de la palabra», desarrolla el cineasta. Por otro lado, el proyecto le hacía sentirse a gusto. «'El hijo zurdo' era una historia bastante recogida e íntima y aquí iba a pasar a dirigir secuencias de acción más complejas y me estimulaba también volver al género desde otro espacio», señala quien hace apenas unas semanas estrenaba 'Los Tigres' y 'Anatomía de un instante', dos guiones que ha coescrito junto a Alberto Rodríguez.

