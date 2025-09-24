Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ana Iribar y Consuelo Ordóñez, viuda y hermana de Gregorio, junto a David Taberna, director de El Diario Vasco, Javier Roldán (i), adjunto a la dirección del periódico, y Arantxa Aldaz (d), jefa de Información de DV Iñigo Royo

El documental de 'El Diario Vasco' sobre el asesinato de Gregorio Ordóñez llega al Zinemaldia

La sección dedicada al cine vasco acoge esta tarde la proyección del documental sobre el atentado de ETA contra el dirigente político donostiarra, con todas las entradas vendidas

A. Moyano

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 16:45

El documental de El Diario Vasco 'Gregorio Ordóñez, el asesinato que despertó la rebelión contra ETA' llega al Zinemaldia. Con todo el papel vendido y ... la asistencia de la viuda y la hermana del político asesinado por ETA hace 30 años, Ane Iribar y Consuelo Ordóñez, respectivamente, la proyección se enmarca dentro de Zinemira. Producida por DV, en colaboración con Gogora, la Diputación de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de Donostia, la película se proyecta desde las 16.00 horas en la sala 3 de los Cines Príncipe. No quedan localidades para esta proyección ni tampoco para la segunda, la del viernes a las 20.30 horas en la misma sala. Las 263 entradas para ambas citas están agotadas.

