Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
David Trueba fotografiado en la reciente Seminci de Valladolid, que clausuró 'Siempre es invierno'. Rodrigo Jiménez

David Trueba: «Los jóvenes no temen el autoritarismo porque no lo han conocido»

El director estrena en cines 'Siempre es invierno', crónica dela reconstrucción amorosa de un joven arquitecto en brazos de una mujer madura

Oskar Belategui

Oskar Belategui

Jueves, 6 de noviembre 2025, 18:48

Comenta

En 'Siempre es invierno', David Trueba (Madrid, 1969) ha llevado al cine por primera vez una novela suya. Publicada hace diez años, 'Blitz' contaba la ... crisis sentimental y profesional de un joven arquitecto, que encontraba consuelo a sus heridas en una mujer mucho mayor que él. David Verdaguer, Isabelle Renauld y Amaia Salamanca protagonizan un filme que clausuró la Seminci y llega hoy a los cines.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Identifican a la segunda víctima mortal del accidente de la antigua N-340
  2. 2

    Urbanismo abre expediente a un empresario por el asfaltado ilegal de un camino junto a Pinares
  3. 3 El SEPE denegará el subsidio para mayores de 52 años a los parados que no coticen dos años en los 15 previos a la jubilación
  4. 4 Málaga ya tiene fecha para el encendido del alumbrado de Navidad 2025
  5. 5 Así es el ME Meliá Málaga, el nuevo cinco estrellas de la capital
  6. 6 Aemet desactiva el aviso naranja por lluvias tras dejar casi 30 litros en Málaga
  7. 7

    Uno de cada cuatro malagueños está en riesgo de sufrir un ictus
  8. 8 Despiden a un camarero de Nerja tras pillarlo desbrozando el jardín durante su baja por «dolor lumbar» y un tribunal lo declara improcedente
  9. 9 El corte total de Eugenio Gross para la obra del metro de Málaga ya tiene fecha
  10. 10

    Investigan el posible asfaltado ilegal de un camino que llega a la casa de un empresario

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur David Trueba: «Los jóvenes no temen el autoritarismo porque no lo han conocido»

David Trueba: «Los jóvenes no temen el autoritarismo porque no lo han conocido»