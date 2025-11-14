Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

David Cerrejón, autor de la banda sonora de 'Los domingos', fotografiado en Madrid. Virginia Carrasco

El culpable de que salgamos de 'Los domingos' tarareando la música

David Cerrejón, mano derecha de Alberto Iglesias durante 20 años, ha firmado los arreglos corales de temas de Nick Cave y Hertzainak en la película de Alauda Ruiz de Azúa

Oskar Belategui

Oskar Belategui

Viernes, 14 de noviembre 2025, 13:37

Comenta

Pocas veces una película despierta un debate social como el provocado por 'Los domingos'. Estrenado el pasado 24 de octubre, el tercer largometraje de Alauda ... Ruiz de Azúa sigue manteniéndose en los puestos más altos de la taquilla (supera los 400.000 espectadores y va camino de los 3 millones de euros). Generando conversaciones. Los espectadores creyentes agradecen el respeto con el que se aborda la llamada de la fe que siente la protagonista, una chica bilbaína de 17 años que provoca un terremoto familiar al anunciar que quiere hacerse monja. Los ateos y los anticlericales se identifican con el personaje de la tía, que se desespera porque su sobrina quiere encerrarse en vida en un convento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

