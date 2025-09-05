Colin Farrell, Matt Dillon, Juliette Binoche y Stellan Skarsgard confirman su presencia en el Festival de Cine de San Sebastián

El Festival de Cine de San Sebastián ha desvelado hoy en rueda de prensa los nombres de los rostros más conocidos por el público que ... participarán en la 73 edición del Zinemaldia que se celebrará entre el 19 y el 27 de este mes. En la larga lista facilitada hoy en rueda de prensa se encuentran los actores Colin Farrel, Matt Dillon, Juliette Binoche, Paul Dano, Harris Dickinson, Ron Perlman, Renate Reinsve y Stellan Skarsgard.

También estarán presentes directores de la talla de Olivier Asssayas, Edward Berger, Richar Linklater, Jafar Panahi, Joachim Trier o Lucile Hadzihalilovic, entre otros.

A ellos se unirán una larga representación del cine español y vasco porque como señala el director del certamen, José Luis Rebordinos, en ambos casos «nos encontramos en uno de los mejores años de producción», y en concreto en el vasco tres trabajos participarán en la Sección Oficial, 'Maspalomas', 'Karmele' y 'Zeru Ahoak'.

También se han conocido hoy los integrantes de los jurados de las principales secciones. En la Oficial el director, productor y guionista J. A. Bayona ejercerá de presidente y estará acompañado por las directoras Laura Carreira y Gia Coppola; los intérpretes Mark Strong, Lali Espósito y Zhou Dongyu, y la productora Anne-Dominique Toussaint.

Rebordinos también ha jugado con los asistentes a la rueda de prensa cuando ha anunciado que la película sorpresa se proyectará también por primera vez en el Velódromo. Lógicamente no ha dado el título del largometraje, pero sí ha avanzado que será un filme de los más esperados de la temporada y en el que está involucrada una persona vinculada «a nuestra comunidad autónoma». El primer nombre que ha surgido ha sido el del actor australiano Jacob Elordi,pero el director del certamen ha indicado que «creo que en esas fechas está rodando en Asia». Tampoco ha descartado alguna sorpresa más en los próximos días.