Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Colin Farrell, Matt Dillon, Juliette Binoche y Stellan Skarsgard confirman su presencia en el Festival de Cine de San Sebastián

J. A. Bayona presidirá el Jurado de la Sección Oficial, donde también estarán el actor Mark Strong y la directora Gia Coppola, entre otros

Teresa Flaño

Viernes, 5 de septiembre 2025, 13:21

El Festival de Cine de San Sebastián ha desvelado hoy en rueda de prensa los nombres de los rostros más conocidos por el público que ... participarán en la 73 edición del Zinemaldia que se celebrará entre el 19 y el 27 de este mes. En la larga lista facilitada hoy en rueda de prensa se encuentran los actores Colin Farrel, Matt Dillon, Juliette Binoche, Paul Dano, Harris Dickinson, Ron Perlman, Renate Reinsve y Stellan Skarsgard.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un trabajador sufre un ictus mientras se cambiaba en el vestuario de la empresa y un tribunal rechaza que sea accidente laboral
  2. 2

    Medio Ambiente ya busca el primer nido de avispas velutinas en Málaga
  3. 3 San Diego Comic-Con Málaga tendrá a Arnold Schwarzenegger como invitado estrella
  4. 4

    La alcaldesa de Torremolinos anuncia que se somete a una última cirugía tras superar el cáncer
  5. 5 Doce fiestas gastronómicas para septiembre en Málaga: degustaciones y mercados de productos
  6. 6 Declaran culpable a un violador que fingió su muerte en Escocia y empezó una nueva vida en Nerja con una identidad falsa
  7. 7 La lluvia y las tormentas llegan al Mediterráneo
  8. 8 Sierra Blanca apuesta por una torre de 22 plantas para El Bulto que permitirá ganar zonas verdes
  9. 9 Condenan a la administración a indemnizar a un interino tras su cese por no superar las pruebas de estabilización de la plaza
  10. 10 Urbania huye de las alturas elevadas para una transformación de El Bulto integradora

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Colin Farrell, Matt Dillon, Juliette Binoche y Stellan Skarsgard confirman su presencia en el Festival de Cine de San Sebastián

Colin Farrell, Matt Dillon, Juliette Binoche y Stellan Skarsgard confirman su presencia en el Festival de Cine de San Sebastián