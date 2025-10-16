Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alberto San Juan y Mario Casas en 'La cena' Andrés Paduano

'La cena' de Franco en el Palace: «No debería generar ninguna polémica»

'La cena', una comedia con Mario Casas y Alberto San Juan, pone a trabajar a enemigos declarados para dar un banquete único

Carlos G. Fernández

Carlos G. Fernández

Jueves, 16 de octubre 2025, 19:05

Comenta

«¡Arriba España! ¡Arriba siempre!» son las frases más repetidas de 'La Cena', la nueva película de Manuel Gómez Pereira, que llega este viernes ... a los cines. Es normal que sean justo esas, pues en la trama han pasado solo dos semanas del final de la Guerra Civil. También son las primeras que se dedican los dos protagonistas, Medina y Genaro. Su encuentro disparará toda la trama, pues Medina, un teniente del bando franquista, tiene una misión casi imposible por cumplir: organizarle una cena a Franco en el Hotel Palace. Genaro es el maître de un hotel que es ahora hospital de sangre, desprovisto de casi todos sus empleados (encarcelados «por rojos») y lejos de recursos y provisiones. Serán Mario Casas y Alberto San Juan. La comedia está servida.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Revés judicial para el Ayuntamiento de Málaga: una sentencia lo aboca a mantener zonas verdes públicas que costean los vecinos
  2. 2 Marihuana a las puertas de La Rosaleda: el narco atrapado en el atasco del fútbol tras la victoria del Málaga
  3. 3 El restaurante La Cosmopolita cierra tras 15 años como referente en Málaga
  4. 4 Vende las joyas de la anciana a la que cuida en Málaga e intenta tirarse por la ventana cuando su familia la descubre
  5. 5 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Coín
  6. 6 Alameda se paraliza ante el desahucio de Fran Custodio, un vecino de 64 años con un 94% de discapacidad
  7. 7 Otra jornada de caos de tráfico en la zona Este con atascos de diez kilómetros en La Cala del Moral
  8. 8 La lluvia irrumpe en Málaga: más chubascos y tormentas hasta el mediodía en estas zonas
  9. 9 Muere un obrero de 25 años al quedar sepultado cuando cavaba una zanja junto a una casa en Alcaucín
  10. 10 Apuñalamiento en Palma-Palmilla: evacúan a un hombre de 45 años al Hospital Regional de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur 'La cena' de Franco en el Palace: «No debería generar ninguna polémica»

&#039;La cena&#039; de Franco en el Palace: «No debería generar ninguna polémica»