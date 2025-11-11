Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Emma Stone en 'Bugonia' RC

'Bugonia': cómo inquietar al espectador sin explotar grandes medios

La nueva apuesta del responsable de la aplaudida 'Pobres criaturas' fusiona el thriller, la ciencia-ficción y la comedia negra partiendo de una película poco conocida de Corea del Sur. Para el remake cuenta con el protagonismo excepcional de Emma Stone y Jesse Plemons

Borja Crespo

Borja Crespo

Martes, 11 de noviembre 2025, 10:44

Comenta

Abramos paso de nuevo en la cartelera a Yorgos Lanthimos, uno de los pocos cineastas con sello autoral que se cuela en el terreno del ... mainstream, léase Hollywood, planteando ideas aparentemente alocadas con un casting llamativo. El director griego -no olvidemos su condición de europeo-, se permite el lujo de afrontar proyectos que se salen de la norma, solo hay que ver el diseño de los carteles con los que anuncia sus obras, siempre rompedores y diferentes, alejados de la grisura y el mimetismo imperante. No es fácil meter este tipo de goles en la industria audiovisual actual pero el máximo artífice de la referencial 'Canino' consigue mantener su estatus artístico, su marca personal, en un sector que ahoga cualquier atisbo de originalidad y disidencia mediante estadísticas y supuestos estudios del gusto del gran público que, atendiendo a las cifras de las salas de cine últimamente, fallan más que una escopeta de feria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un joven de 18 años en un accidente de tráfico en Coín
  2. 2 Marriott cierra por sorpresa el hotel Salitre Málaga Centro y sus clientes deberán abandonarlo este lunes
  3. 3 Unos narcos asaltan por error la casa de una pareja de octogenarios en Málaga: «¿Dónde está la droga?»
  4. 4 Los trabajadores de la EMT anuncian huelga de autobús el primer fin de semana del encendido navideño
  5. 5

    El trámite que tienes que hacer a partir de ahora para volar en Ryanair desde Málaga
  6. 6 Hallan el cadáver de un hombre en Málaga tras acceder los bomberos a su casa porque no respondía a llamadas
  7. 7 El Ayuntamiento de Málaga oferta casi 1.000 tarjetas de transporte con 50 viajes gratis para la EMT: requisitos para conseguirlas y cuándo pedirlas
  8. 8 La avería de un camión portacoches colapsa la A-7 en Rincón de la Victoria
  9. 9 La nueva oferta de empleo del SAS suma más de 10.200 plazas para el año próximo
  10. 10

    Paco de la la Torre repesca otra vez a Julio Andrade como asesor del Ayuntamiento de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur 'Bugonia': cómo inquietar al espectador sin explotar grandes medios

&#039;Bugonia&#039;: cómo inquietar al espectador sin explotar grandes medios