Odisea espacial

He aquí una película estrenada directamente en Prime Video, insólita y apasionante: 'Gravedad cero'. Empiezo con estos calificativos porque lo que sigue les puede desanimar, ... y no me lo perdonaría. 'Gravedad cero' es una película de supervivencia con un único actor que interpreta a un astronauta que, intentando arreglar una estación espacial en órbita a la Tierra, una tormenta de protones solares provoca un grave riego para su vida, debiendo volver a toda prisa a la estación.

Como todo lo que puede salir mal, sale peor, no solo no logra entrar en la estación espacial, sino que cuando lo hace en la nave en la que debería regresar con la tripulación, es destruida como también la estación con el resto de cosmonautas. Aislado de todos, perdido en el espacio,el astronauta solo puede hablar por radio con lo que parece una inteligencia artificial terrestre llamada Anna, que le va guiando por vericuetos para evitar la basura espacial. En la mayor para de la película a este único protagonista solo le vemos el rostro en primer plano y a través del casco. Y para completar su posible desánimo, les diré que 'Gravedad cero' es una película rusa.

Pues a pesar de todo esto, les insisto en que es una película apasionante, que no da un minuto de tregua, apoyándose en las conversaciones entre el astronauta perdido en el espacio y la IA que le guía. El director Oleg Urazaykin apuesta por mostrar la fatiga y miedo del protagonista, pero sin cargar las tintas, lo que es otro acierto. Este diálogo-duelo entre cosmonauta y la voz de Anna es el principal apoyo del filme. Además, los efectos especiales, sin ser espectaculares, resultan creíbles y efectivos. ¿Pero algo decepcionante habrá, se preguntaran ustedes? Pues sí, el desenlace, pero no les voy a hacer un spoiler de lo que supone un giro de guion.