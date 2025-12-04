Odisea espacial

Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Cartel promocional de la película 'Gravedad cero'. Prime

He aquí una película estrenada directamente en Prime Video, insólita y apasionante: 'Gravedad cero'

Boquerini

Boquerini

Jueves, 4 de diciembre 2025, 00:24

Comenta

He aquí una película estrenada directamente en Prime Video, insólita y apasionante: 'Gravedad cero'. Empiezo con estos calificativos porque lo que sigue les puede desanimar, ... y no me lo perdonaría. 'Gravedad cero' es una película de supervivencia con un único actor que interpreta a un astronauta que, intentando arreglar una estación espacial en órbita a la Tierra, una tormenta de protones solares provoca un grave riego para su vida, debiendo volver a toda prisa a la estación.

