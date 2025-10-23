Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

'Black Phone 2': una secuela entre el sueño y la pesadilla

Scott Derrickson vuelve a ponerse a los mandos de una historia que, además de mirarse en la primera, toma ideas de la saga de Freddy Krueger

Iker Cortés

Iker Cortés

Madrid

Jueves, 23 de octubre 2025, 18:27

Para Scott Derrickson fue «sumamente gratificante» que los espectadores acogieran tan bien 'Black Phone' cuando se estrenó en 2022. Basada en un relato de Joe ... Hill, la película, que colocaba a Ethan Hawke en el papel del Captor, un sádico asesino que encierra a niños en un sótano insonorizado, recaudó 160 millones de dólares en todo el mundo. «Mucho de ella -deja caer en las notas de producción- venía de mi infancia, y que ciertas emociones personales conectaran con tanta gente, sobre todo jóvenes, dio sentido a algunos de mis recuerdos más oscuros. En cierto modo, sentí que todo tenía un propósito».

