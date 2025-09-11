Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Joaquin Phoenix y Pedro Pascal, en un fotograma de la película.

Ari Aster plasma la paranoia estadounidense en 'Eddington'

Con la pandemia como punto de partida, el cineasta cambia de registro y narra el enfrentamiento entre un alcalde y un sheriff por el poder en esta sátira de la sociedad americana

Iker Cortés

Jueves, 11 de septiembre 2025, 15:04

A veces el 'timing' es profundamente maquiavélico. Solo así puede entenderse que 'Eddington' vaya a estrenarse justo dos días después de que Charlie Kirk, uno ... de los grandes líderes juveniles del Make America Great Again (MAGA), fuera abatido de un disparo cuando contestaba a las preguntas de sus seguidores en un acto al aire libre en una universidad de Utah. Porque la nueva película de Ari Aster, responsable de cintas como 'Hereditary' o 'Beau tiene miedo', plasma en sus 2 horas y 28 minutos de metraje la crisis de valores que atraviesa el pueblo estadounidense y la locura y la paranoia en la que viven inmersos buena parte de sus ciudadanos, los mismos que han dado el poder a Donald Trump.

