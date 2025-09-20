Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El director Alberto Rodríguez en el Festival de San Sebastián. Efe

Alberto Rodríguez: «Para mucha gente, Adolfo Suárez es el nombre de un aeropuerto»

El director sevillano compite por la Concha de Oro con la absorbente 'Los Tigres' y presenta también su serie basada en 'Anatomía de un instante', el ensayo de Javier Cercas sobre el 23-F

Oskar Belategui

Oskar Belategui

San Sebastián

Sábado, 20 de septiembre 2025, 18:22

Alberto Rodríguez (Sevilla, 1971) ha participado en la sección oficial de San Sebastián nada menos que en siete ocasiones. El autor de '7 vírgenes', 'La ... isla mínima' y 'El hombre de las mil caras' regresa este año con 'Los Tigres', historia de amor fraternal y thriller submarino por el mismo precio. Sus protagonistas son una pareja de hermanos, encarnados por Antonio de la Torre y Bárbara Lennie, buzos industriales en la costa de Huelva. Un alijo de cocaína adherido al casco de un buque será su perdición.

