Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alauda Ruiz de Azúa entre las actrices de 'Los domingos', Blanca Soroa y Patricia López Arnáiz. EP

Alauda Ruiz de Azúa vuelve a deslumbrar en San Sebastián con 'Los domingos'

La directora baracaldesa cuenta de manera sutil y compleja la vocación religiosa de una chica, que descoloca a su familia al anunciar que quiere meterse monja

Oskar Belategui

Oskar Belategui

San Sebastián

Lunes, 22 de septiembre 2025, 12:30

Cuenta José Luis Rebordinos que cuando le dijeron que la nueva película de Alauda Ruiz de Azúa iba de una chica que quiere meterse monja ... arqueó la ceja. El inmenso talento como narradora de la directora baracaldesa, alaba el director del Zinemaldia, reside en convertir en apasionante un tema que a priori nos resbala.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arrestan a un menor por el asesinato por encargo de un hombre en Fuengirola
  2. 2

    «Nos estafaron casi 25.000 euros en 2021 para la entrada de una casa y aún no hemos recuperado el dinero»
  3. 3

    Er Pichi de Cái aterriza en el Centro de Málaga: sitio, carta y precios
  4. 4

    Un nuevo barrio toma forma en Málaga: así es el cambio radical de los suelos de Amoniaco
  5. 5 Detenida una joven de 18 años por apuñalar con un cuchillo de cocina a su novio en La Malagueta
  6. 6 El multiverso de San Diego Comic-Con Málaga: guía para no perderse
  7. 7 Herido el conductor de un vehículo de bomberos de Málaga tras chocar contra otro coche
  8. 8

    Los vecinos de Los Asperones hablan de su futuro traslado: «Queremos dar otra vida a nuestros hijos»
  9. 9

    El Unicaja prolonga su reinado intercontinental
  10. 10

    Los rostros de Los Asperones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Alauda Ruiz de Azúa vuelve a deslumbrar en San Sebastián con 'Los domingos'

Alauda Ruiz de Azúa vuelve a deslumbrar en San Sebastián con &#039;Los domingos&#039;