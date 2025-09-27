Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alauda Ruiz de Azúa, ganadora de la Concha de Oro por 'Los domingos'. EP

Alauda Ruiz de Azúa se consagra con la Concha de Oro por 'Los domingos'

La directora baracaldesa triunfa con su historia de una adolescente que quiere ser monja, mientras el veterano José Ramón Soroiz consigue el premio de interpretación por su homosexual que vuelve al armario en 'Maspalomas'

Oskar Belategui

Oskar Belategui

San Sebastián

Sábado, 27 de septiembre 2025, 22:23

A Alauda Ruiz de Azúa le han bastado tres largometrajes y una serie para erigirse en la cineasta con más proyección de su generación. La ... Concha de Oro consagra la fulgurante trayectoria de la directora baracaldesa, que a los 47 años vence en la 73 edición del Festival de San Sebastián con 'Los domingos', un filme incómodo, apasionante, que ofrece más preguntas que respuestas y que llegará a los cines el 24 de octubre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La borrasca exGabrielle pone a Málaga en aviso por lluvias fuertes
  2. 2 Un butrón, una tienda de antigüedades y el blindaje inesperado de un viejo banco: crónica de un robo frustrado en Málaga
  3. 3 Un acertante se lleva el bote de 130 millones de euros del Euromillones, que deja un millón en Málaga
  4. 4 San Diego Comic-Con Málaga recupera su ritmo habitual tras el colapso de la mañana por la afluencia masiva
  5. 5 El Ayuntamiento de Málaga convoca este año 266 plazas de empleo público: éstas son
  6. 6 Movilización cofrade en Málaga para encontrar de forma urgente un donante de médula para una niña de seis años
  7. 7

    Un arquitecto malagueño firma una tesis pionera sobre cómo diseñar la vivienda y la ciudad para ayudar a los enfermos de alzhéimer
  8. 8 El sicario de 17 años de Málaga confirma la tendencia de la Mocro Maffia de reclutar a menores por unos 20.000 euros
  9. 9 Indemnización de 10.000 euros a un trabajador tras no quedar acreditado que llamara «payasa» a su jefa
  10. 10

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Alauda Ruiz de Azúa se consagra con la Concha de Oro por 'Los domingos'

Alauda Ruiz de Azúa se consagra con la Concha de Oro por &#039;Los domingos&#039;