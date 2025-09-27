Alauda Ruiz de Azúa se consagra con la Concha de Oro por 'Los domingos'

A Alauda Ruiz de Azúa le han bastado tres largometrajes y una serie para erigirse en la cineasta con más proyección de su generación. La ... Concha de Oro consagra la fulgurante trayectoria de la directora baracaldesa, que a los 47 años vence en la 73 edición del Festival de San Sebastián con 'Los domingos', un filme incómodo, apasionante, que ofrece más preguntas que respuestas y que llegará a los cines el 24 de octubre.

El cine español ha sido lo más sobresaliente de una sección oficial sin ningún título extranjero sobresaliente. Es el tercer año consecutivo en el que triunfa una película española tras 'O Corno', de Jaione Camborda, y 'Tardes de soledad', de Albert Serra. La crítica ya había coincidido en alabar 'Maspalomas', de los Moriarti, 'Historias del buen valle', de José Luis Guerín, y 'Los domingos', el tercer largo de Ruiz de Azúa tras 'Cinco lobitos', que le brindó el Goya a la mejor dirección novel en 2023, y 'Eres tú'. La serie 'Querer' arrasó el año pasado con su desafiante punto de partida: una mujer que denunciaba a su marido por 30 años de violación continuada.

'Los domingos' también reta en su punto de partida. Una adolescente bilbaína de 17 años (la debutante Blanca Soroa) descoloca a su familia al anunciar que quiere hacerse monja e ingresar en un convento de clausura. Huérfana de madre, Ainara se ha criado en casa de su abuela porque su padre (Miguel Garcés) está ahogado en deudas con su restaurante. Nadie en su familia le ha hecho mucho caso. Hasta ahora. Su tía (Patricia López Arnáiz) es la que se muestra más radicalmente anticlerical. ¿Por qué quiere una niña inteligente encerrarse en vida?

Ampliar José Ramón Soroiz y su Premio de Interpretación como protagonista de 'Maspalomas'. EP

Alauda Ruiz de Azúa, que no es creyente, aspira a entender cómo se construyen las vocaciones en un colegio religioso. No carga las tintas ni dibuja a las monjas y sacerdotes como villanos. Pero ahí está una niña todavía sin formar, confundida quizá por la adolescencia, decidida a entregar su vida a Dios. Producida por Movistar Plus, 'Los domingos' ha ganado asimismo el Premio Feroz de los informadores de cine «por afrontar con sensible maestría las tortuosas relaciones y dinámicas de la familia sin rozar la simplificación y los clichés».

La película de Alauda Ruiz de Azúa también se ha llevado el Premio Irizar del Cine Vasco y el Premio Signis, otorgado por la Asociación Católica mundial para la Comunicación, «por su excelencia artística y su capacidad para abrir preguntas sobre la vivencia de la fe en contextos contemporáneos». Es la mejor prueba de que 'Los domingos' está abierta a múltiples interpretaciones.

«Si amo el cine es porque siempre me enseña que se puede mirar distinto algo ajeno a ti. Intentar entender algo no significa validarlo. Vivimos en un mundo con gente distinta, y el cine tiene que ser un espacio de encuentro y debate», proclamó. Y remató su agradecimiento: «Debemos condenar el genocidio de Gaza y pedir que pare».

José Luis Guerín ha obtenido el Premio Especial del Jurado con 'Historias del buen valle', conmovedor retrato del barrio de Vallbona en la periferia barcelonesa, erigido por la emigración de aluvión en los años 50 y 60. Si antes eran andaluces y extremeños los que levantaban chabolas de noche para que no les pillara la Guardia Civil, ahora el paisaje humano está integrado por emigrantes de todos los rincones del mundo. Guerín extrae belleza y humanidad de un rincón de Barcelona en transformación, donde los descampados ceden el paso a autopistas y vías del tren. Una película profundamente política en un festival muy politizado, con Gaza siempre encima de la mesa, que aborda mil temas en los testimonios de sus entrevistados y que llegará a las salas el 6 de febrero.

No por menos previsible hay que destacar la Concha de Plata a la mejor interpretación protagonista (el Zinemaldia no distingue actor o actriz) a José Ramón Soroiz por 'Maspalomas'. El galardón, compartido exaequo con la china Zhao Xiaohong por 'Her Heart Beats in His Cage', recompensa a sus 74 años a un actor popularísimo y querido por el público en euskera gracias a su personaje de maduro homosexual en 'Maspalomas'. El filme más personal de Jose Mari Goenaga, recién estrenado en salas, descansa en la interpretación de Soroiz, en la piel de un anciano que, tras vivir en libertad su homosexualidad en Canarias, tiene que volver a meterse al armario cuando ingresa en una residencia en San Sebastián.

«Esto es lo que menos me gusta, pero quiero dar las gracias por todo lo que me está pasando con esta película», expresó Soroiz. «Quién iba a decirlo, uno nacido aquí, en Legorreta, recogiendo la Concha de Plata... ¡Aúpa Legorreta! Gracias, Jose Mari y Aitor, por haber escrito este guion tan emocionante, por pensar en mí para hacerlo y por ayudarme a sacar adelante este personaje. Gracias también a Moriarti, a Irusoin y a todo el equipo de la película: ha sido maravilloso trabajar con vosotros, me he sentido muy arropado todo el rato. En cincuenta años que llevo trabajando como actor, no he sido nunca tan feliz. Por eso, este premio es de todos nosotros. Pero yo me lo llevo a casa, ¿eh? Quiero aprovechar para decir: ¡stop genocidio! y que se acaben todas las guerras de una vez».

El belga Joachim Lafosse, que ya obtuvo la Concha de Plata a mejor director en 2015 con 'Los caballeros blancos', repite premio con 'Seis días en primavera', que también se lleva el galardón al mejor guion. Su protagonista es una madre separada que en compañía de sus dos hijos y su nuevo novio se cuela de okupa en una casa de lujo en Saint-Tropez propiedad de la familia del exmarido. 'La voz de Hind', de la tunecina Kaouther Ben Hania, se llevó de calle el Premio del Público con una puntuación histórica: 9,52 sobre 10. Palestina estuvo muy presente en la gala de clausura, con alusiones de los presentadores, Oscar Lasarte y Itsaso Arana, y de premiados como José Luis Guerín, que llevaba una chapa con los colores de la bandera palestina, una insignia, recordó, que estuvo prohibida en el Festival de Cannes.

Ampliar El director José Luis Guerín durante la gala de clausura del Festival de San Sebastián.

PALMARÉS 73 EDICIÓN DEL ZINEMALDIA

Concha de Oro a la mejor película: 'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa.

Premio Especial del Jurado: 'Historias del buen valle', de José Luis Guerín.

Concha de Plata a la mejor dirección: Joachim Lafosse por 'Seis días de primavera'.

Concha de Plata a la mejor interpretación protagonista (ex aequo): José Ramón Soroiz por 'Maspalomas' y Zhao Xiaohong por 'Her Heart Beats in His Cage'.

Concha de Plata a la mejor interpretación de reparto: Camila Plaate por 'Belén'.

Premio del Jurado al Mejor Guion: Joachim Lafosse, Chloé Duponchelle y Paul Ismaël por 'Seis días de primavera'.

Premio del Jurado a la Mejor Fotografía: Pau Esteve por 'Los Tigres'.

Premio Feroz Zinemaldia: 'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa.

Premio del Público: 'La voz de Hind' de Kaouther Ben Hania.

Premio Irizar del Cine Vasco: 'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa.