Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sillones de terciopelo, mesitas y lámparas en la Sala Urban. LP

Taquilla y televisión

Crítica de televisión ·

Las salas de cine viven un momento complicado. Las cifras de venta de entradas están bajando respecto a años anteriores y la sangría no parece tener una cura fácil

Borja Crespo

Borja Crespo

Viernes, 21 de noviembre 2025, 00:34

Comenta

Las salas de cine viven un momento complicado. Las cifras de venta de entradas están bajando respecto a años anteriores y la sangría no parece ... tener una cura fácil. La Fiesta del Cine no actuó como torniquete, como otras veces, hasta el punto de que las recaudaciones fueron inferiores respecto a la semana anterior. En este marco de incertidumbre, el pasado fin de semana ocurrió un fenómeno por partida doble que da qué pensar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los radares que multan por saltarse un semáforo en rojo cazan a 1.500 conductores el primer mes en Málaga
  2. 2 Nuevo giro del tiempo: Andalucía espera más lluvias la próxima semana
  3. 3 A prisión por agresión sexual: investigan si drogó a la víctima con la excusa de un masaje en Benalmádena
  4. 4

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  5. 5

    La Iglesia se abre a cambiar las fechas de la Semana Santa para hacerlas coincidir con las confesiones ortodoxas
  6. 6 Detienen al caravanista herido de bala junto al Martín Carpena: todo apunta a un disparo accidental
  7. 7

    Fiebre por los hoteles en los barrios de Málaga: tramitan dos nuevos proyectos
  8. 8 Chocolate con castañas, fiesta del pan duro y otros planes para este fin de semana en Málaga
  9. 9 Josep M. Borràs: «Las claves para prevenir el cáncer son no fumar, comer poco y hacer ejercicio»
  10. 10

    Detienen a un guardia civil en el Puerto de Bilbao con 120 kilos de cocaína en el coche patrulla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Taquilla y televisión

Taquilla y televisión