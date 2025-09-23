Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Presentación de la Comic-Con en Málaga.

Se necesita mucha energía para afrontar un calendario excesivo de propuestas festivaleras

Borja Crespo

Borja Crespo

Martes, 23 de septiembre 2025, 00:41

Época intensa de festivales, uno detrás de otro. Se acerca el fin de temporada y hay que quemar las subvenciones. Así, año tras año. Las ... citas se solapan, a veces en la misma ciudad, lo que significa un dolor de cabeza para los periodistas especializados. Al cine se han unido, con fuerza, las series y eventos en torno a la cultura popular, donde todo cabe, como la Comic-Con de Málaga. Hace nada ha sido el FesTVal de Vitoria, donde la televisión manda, y ya estamos inmersos en el Zinemaldia de San Sebastián, tras el South International Series Festival de Cádiz. Iberseries y Sitges están a la vuelta de la esquina. Se necesita mucha energía para afrontar un calendario excesivo de propuestas festivaleras. El auge de las ferias de pago con cualquier excusa se nos va de las manos. Ahí está la avalancha de acontecimientos musicales que acaparan la agenda cultural en época estival. Los conciertos de verano han cambiado el consumo del gran público.

