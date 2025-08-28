Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Cartel de la serie 'A muerte'. R. C.

Un ser de luz

Crítica TV ·

La serie de siete episodios está creada por Dani de la Orden, que logra un difícil equilibrio entre melodrama y comedia, a ratos muy loca

Boquerini .

Boquerini .

Jueves, 28 de agosto 2025, 00:01

Todavía con la pena por la muerte de Verónica Echegui, veo la serie 'A muerte', concebida inicialmente para Apple TV+, pero recién añadida en Atresplayer, ... que protagonizó la actriz, la mejor de su generación como he escrito varias veces, un ser de luz lleno de empatía, que iluminaba las escenas en las que aparecía. 'A muerte' (vaya título premonitorio) no es el último de la actriz, que aún tiene dos por estrenar, pero es perfecto para rendirle homenaje. La serie de siete episodios está creada por Dani de la Orden, que logra un difícil equilibrio entre melodrama y comedia, a ratos muy loca. En la serie, Echegui es Marta una joven publicista, a la que le gusta vivir su vida completamente libre. Frente a ella, Hugo (Joan Amargos), un joven al que le acaba de dejar la novia. Los dos se encuentran en el funeral de un antiguo compañero de colegio. Ambos se irán encontrando y separando durante unos pocos días, y los dos esconderán algo que no se cuentan (no es un espóiler, se sabe en el primer episodio): ella está embarazada y él tiene un peligroso cáncer en el corazón del que debe ser operado inmediatamente y cuyo resultado puede ser muy incierto.

