Joyas escondidas

Pero es que no vamos a encontrar nada digno de ver este verano, se preguntarán ustedes? Pues hay mucho digno de ver pero desgraciadamente no ... es lo que más promocionan las plataformas, es más, lo bueno suele estar muy escondido. Movistar Plus+ tiene dos largometrajes imprescindibles que no se han estrenado en salas de cine. La primera ya se la recomendé hace tiempo: 'Daddio', un cara a cara entre un taxista y su pasajera, narrada en tiempo real, entre el aeropuerto JFK de Nueva York, y el domicilio de la viajera, con unas maravillosas interpretaciones de Dakota Johnson y Sean Penn como únicos personajes. El tercero es el taxi en que se desplazan. Si les gusta el buen cine y unos actores en estado de gracia, esta es una película a ver este verano.

La otra, también en Movistar Plus+ es 'The Last Stop in Yuma Country', un thriller aditivo con un humor muy negro, que como 'Daddio', también se desarrolla en una única localización, una gasolinera con un motel adjunto, a la entrada de un enorme desierto, donde no se encuentra otra estación de servicio, hasta muchos kilómetros más adelante. Lo malo es que esta gasolinera tiene agotado los depósitos de combustible, y están esperando al camión cisterna con gasolina. Y peor todavía es que los primeros en esperar en la cafetería a que llegueel camión, son un viajante vendedor de cuchillos, y dos hermanos que acaban de atracar un banco, con todo el botín con ellos. Pronto el lugar se va llenando de viajeros en espera de poder repostar, los atracadores se ponen nerviosos y toman como rehenes a los que van llegando. El filme, dirigido por Francis Galluppi, se mueve entre Tarantino y los hermanos Coen, fue premiado en el Festival de Sitges, y si lo ven se lo van a pasar muy bien

