Crisis francobritánica

Cartel promocional de la serie 'Rehén'. R. C.

Crítica TV ·

'Rehén' fabula sobre el coste personal que puede acarrear llegar a ser líder político

Boquerini .

Boquerini .

Lunes, 15 de septiembre 2025, 00:08

Es el prototipo de lo que quiere Netflix en sus series de intriga. Aparentemente tramas tremendas, narradas a ritmo casi supersónico, que sean muy reconocibles ... de la actualidad, pero que se vayan desinflando rápidamente para que al final todo gire en torno a cómo enriquecerse ilegalmente. Este ejemplo palmario lo tenemos en 'Rehén', que bate récords de visionados en la plataforma. Y sí, es muy entretenida, pero… figúrense: el marido de la primera ministra británica, miembro de Médicos Sin Fronteras en una misión en la Guayana francesa, es secuestrado a la vez que la presidenta francesa visita Londres y se reúne con su homóloga británica en Downing Street. Además, Inglaterra tiene un desabastecimiento de medicinas que Francia podría solucionar, pero no quiere. Una crisis diplomática en toda regla, la tormenta perfecta. Y todo ello en el primer episodio de los cinco de que consta. Y si la premier británica sufre un chantaje por el secuestro de su esposo, su homóloga francesa tiene también su chantaje. Pero, tratándose de una francesa (¡atención, tópico a la vista!), es un lío de cama.

