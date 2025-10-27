Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Demasiado real

Unfollow

Sobre el misterio contemporáneo de desaparecer sin decir adiós

Violeta Niebla

Lunes, 27 de octubre 2025, 01:00

Comenta

Podría decir que me genera casi más curiosidad cuando alguien me deja de seguir que cuando me sigue. En ambos casos, pienso que debería haber ... un protocolo mínimo, una suerte de etiqueta digital: Te quiero seguir porque... o Te dejo de seguir porque... Como en la vida real, donde las relaciones suelen tener al menos un gesto de presentación, un código compartido: dos besos, un «me suenas de algo», un cruce de miradas que autoriza el acercamiento. Incluso el impulso más azaroso —«te he visto muchas veces por aquí y quería saludarte»— tiene una lógica reconocible. En las redes, sin embargo, todo sucede sin mediación, en un espacio donde el vínculo se vuelve abstracto, casi metafísico.

