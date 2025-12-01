Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Trump vuelve al 'patio trasero'

Dudas sobre los objetivos reales de EE UU cuando extrema el acoso a Maduro y a la vez anuncia el indulto al expresidente hondureño

Lunes, 1 de diciembre 2025, 01:00

El senador republicano Lindsey Graham lo expresa con descarnada sinceridad al elogiar «la determinación» de Donald Trump de «lidiar con los países del califato de ... la droga que habitan nuestro 'patio trasero', principalmente Venezuela». El «cierre» del espacio aéreo venezolano, anunciado el sábado por el inquilino de la Casa Blanca, es, de momento, el último paso en la progresiva estrategia para hostigar a Nicolás Maduro, para asfixiar el cielo de una nación tan dependiente del exterior y para mantener la amenaza de intervención armada después de semanas de gigantesco despliegue naval en el Caribe.

