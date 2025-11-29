Trump aprovecha una tragedia

Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Donald Trump se movió como un rayo para impedir que el ataque a dos miembros de la Guardia Nacional desplegada en Washington -con una joven ... muerta y otro herido muy grave- pueda llevar a los estadounidenses a cuestionar la militarización de grandes ciudades en las que gobierna la oposición. El presidente se apresuró a aprovechar una tragedia, ocurrida la víspera de Acción de Gracias, para redoblar su 'caza al inmigrante'. Que el detenido por el crimen sea afgano le lleva a «suspender de manera permanente» la entrada de personas procedentes «del Tercer Mundo», que ya no eran bienvenidas desde los primeros compases de su segundo mandato; y a decretar un castigo colectivo por la acción de un solo individuo. Un mandatario de memoria muy selectiva detesta que le recuerden que el ahora investigado por terrorismo es uno de los 70.000 colaboradores que EE UU sacó de Afganistán cuando Joe Biden tuvo que gestionar el nefasto acuerdo negociado por Trump con los talibanes. O que fue su propia Administración la que le concedió asilo en abril pasado. Y que la participación del criminal en escuadrones de la muerte de la CIA pudo convertirle en «el animal» que ahora le perturba.

