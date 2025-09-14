El 'toque malagueño' de San Carlos Acutis

Sin duda, la canonización de Carlos Acutis, el joven italiano que falleció a los 15 años de edad tras una vida dedicada a la eucaristía, ... el primer santo milenial de la historia, ha sido todo un acontecimiento para la Iglesia católica mundial. El joven santo era un aficionado programador de informática, conocido por documentar milagros eucarísticos y apariciones marianas aprobadas en todo el mundo, y catalogar toda esa información en una página web que creó antes de su muerte por leucemia. Su ejemplar vida influyó en mucha gente, incluida su propia familia.

La misa celebrada en San Pedro, donde además de Acutis fue elevado a santo Pier Giorgio Frassati, fue muy emocionante, con decenas de miles de personas presentes en el acto que tuvo como gran particularidad que a la misma asistieron tanto los padres como los hermanos mellizos de San Carlos Acutis.

La celebración tuvo su 'toque malagueño', y, cómo no, se lo dio el artista malagueño Raúl Berzosa, que en 2023 realizó un retrato del joven italiano nacido en Monza por encargo de las Misiones Pontificias en Austria, y que fue presentado en la iglesia de San Esteban en Viena. Este retrato ha sido utilizado por Filatelia del Vaticano para las carpetas que han realizado del nuevo santo, al que, por cierto, todo el mundo que lo conoció en vida dicen que era un ser excepcional, retrato a su vez muy utilizado por grupos internacionales en redes sociales. Grande Raúl Berzosa, considerado el mejor y más importante pintor religioso contemporáneo y, hoy por hoy, pintor de cabecera del Vaticano.

Y ya que hablamos de la iglesia, cabe referir la impresionante ceremonia de la Misa Novus Ordo que el ya obispo emérito monseñor Jesús Catalá dio el día 7 en la Catedral como 'despedida' (no se va de Málaga, por eso el entrecomillado). No sólo su homilía fue verdaderamente extraordinaria, llena de palabras de gratitud y de amor por la tierra a la que ha servido como obispo durante 19 años, sino que toda la liturgia tuvo una gran altura, digna de la celebración que se desarrollaba. A muchos, eso sí, sorprendió que esa 'misa de despedida' del ya obispo emérito Catalá no hubiese sido en la misa en honor de la Patrona el día 8, festividad de la Virgen de la Victoria, cosa que hubiese sido del todo lógica, pero en las cosas del cielo y de la fe, claro está, la lógica muchas veces queda en un segundo plano… Llamó la atención de quienes no son habituales a ceremonias religiosas presididas por él la elegantísima vestimenta que llevó Jesús Catalá, una verdadera joya, luciendo en su pecho una reproducción de la Virgen patrona de Málaga y Melilla (la diócesis a la que llega ahora monseñor Satué incluye también a la ciudad hermana). Catalá lució una mitra y una casulla góticas realizadas en el taller de bordados de Sebastián Marchante y que estrenó el día de la Victoria de 2011. La casulla destaca por un bordado, espectacular, de la Virgen de la Victoria, y la mitra representa la Anunciación de la Virgen, propia de la festividad que celebraba en esas fechas la Iglesia.

Monseñor Catalá, en su 'misa de despedida' como obispo. Ricardo Buzo. San Carlos Acutis en retrato del malagueño Raúl Berzosa. Diócesis | F. Pacheco | SUR

Y de un obispo saliente a otro entrante. No se sabe si fue casualidad o un gesto, pero el nuevo titular de la Diócesis, monseñor Satué, presidió la misa conmemorativa del III centenario del nacimiento del que fuera obispo de Albarracín y Málaga José Molina Lario, celebrada en su localidad natal, Camañas (Teruel). Molina Lario, que tiene dedicada en su honor una de las principales calles de la capital malagueña, fue no sólo pastor de la diócesis, sino un gran impulsor de obras civiles. El 29 de enero de 1776 llegó al Obispado de Málaga, donde 'lidió' con la no terminación por decisión real de la Catedral, aunque pudo finalizar la capilla mayor y el maravilloso órgano, gastando en ello más de un millón de reales. Molina Lario, conocido como 'el obispo constructor' por su impulso a obras civiles, inició la construcción del camino de Málaga a Vélez; el 8 de octubre de 1782 comenzó las obras del Acueducto de San Telmo para abastecer de aguas a la ciudad, y en 1790 el Camino de Antequera. Está sepultado en un gran sepulcro de mármol de Génova que le erigió su sobrino Joaquín de Molina, canónigo en Málaga, en la capilla de la Encarnación de la Catedral. Monseñor Satué presidió ayer sábado su primera misa como obispo de la diócesis de Málaga en un solemne acto.

Cuando en el año 2010 Carlos Álvarez ensayaba Atila en el mítico teatro Metropolitan (Met) de Nueva York recayó de la grave dolencia en una de sus cuerdas vocales de la que fue atentido en el Hospital Regional de Málaga en 2008. Esa posibilidad, todos los sabían, empezando por el propio barítono, existía, pero el optimismo es fundamental en la lucha contra cualquier enfermedad, pese a que era un tema tan grave que no sólo podìa costarle su carrera profesional «sino mi propia vida», recuerda. La confianza del cantante de ópera malagueño hacia los médicos que lo atendieron en la sanidad pública era absoluta, y de nuevo se puso en sus manos. Hoy, a Dios gracias, es un capítulo pasado, y 16 años después Carlos Álvarez retornará al mítico espacio escénico de la que es considerada por muchos como la capital del mundo.

Será Diego Rivera en mayo en la ópera 'El último sueño de Frida y Diego', encarnando al marido de la legendaria artista y activista mejicana. Se trata de una ópera de dos actos de la compositora Gabriela Lena Frank, con un libreto del dramaturgo Nilo Cruz. La historia es una ficción sobre Frida Kahlo y Diego Rivera que ocurre el 2 de noviembre de 1957, poco después de la muerte de Rivera. La ópera, que se basa en la tradición del Día de Muertos, ha sido escenificada en la Ópera de San Diego y en la Ópera de San Francisco, y se representará en el Metropolitan de mayo a junio, siendo su estreno el 16. Carlos Álvarez, precisamente, ha estado hace unos días en Nueva York para la promoción de la obra, que tiene la singularidad de que es en castellano, «lo cual, hoy, con los tiempos que corren, es bastante significativo», señala el malagueño, tremendamente ilusionado. Carlos Álvarez, que llegó a ser considerado el mejor barítono del mundo debutó en el Met en 1995 con 'La Traviata', y posteriormente tuvo papeles principales en el referido escenario en 'Un ballo in maschera' (2005), 'Luisa Miller' (2006) y 'Rigoletto' (2006). «Volver ahora, con la historia de mi recidiva de mi afección en las cuerdas vocales y en aquel lugar significa mucho para mí, y ni que decir tiene que estoy feliz, como si fuera mi debú», agrega el malagueño, quien en unos breves días comienza la temporada en Bilbao y Pamplona, mientras sigue con su 'Ópera Estudio Málaga', proyecto de formación impulsado por el propio Carlos y el Teatro Cervantes de Málaga.

La actividad cultural de Málaga muy importante. Raro es el día que no se inauguran exposiciones o se celebran conferencias o ciclos diversos. Hay vida, eso está claro. Una de las nueva exposiciones es la que el autodidacta Ricardo Buzo desarrolla en la sala Manuel Barbadillo, en el Soho, bajo el título de 'Sappore di mare', y es que para Buzo, el mar y la montaña son sus referentes, incluida la pintura. Merece la pena hacer una visita.

Nos vamos. Ya tenemos nuevo obispo. A buen seguro que disfrutará de Málaga como todos nosotros. Sean felices.