Carlos Álvarez, segundo por la izquierda, con Javier Ojeda, el doctor Pedro Serrano y Luis Ballesteros el martes pasado Félix Lorenzo
Horizontes cercanos

El 'toque malagueño' de San Carlos Acutis

Filatelia del Vaticano emite una carpeta por su canonización con un retrato de Raúl Berzosa. La preciosa casulla que lució monseñor Catalá. Molina Lario, el 'obispo constructor' de Málaga que nació en Teruel. El ilusionante retorno de Carlos Álvarez al Metropolitan de Nueva York 16 años después

Pedro Luis Gómez

Pedro Luis Gómez

Domingo, 14 de septiembre 2025, 00:01

Sin duda, la canonización de Carlos Acutis, el joven italiano que falleció a los 15 años de edad tras una vida dedicada a la eucaristía, ... el primer santo milenial de la historia, ha sido todo un acontecimiento para la Iglesia católica mundial. El joven santo era un aficionado programador de informática, conocido por documentar milagros eucarísticos y apariciones marianas aprobadas en todo el mundo, y catalogar toda esa información en una página web que creó antes de su muerte por leucemia. Su ejemplar vida influyó en mucha gente, incluida su propia familia.

