Móviles colgando en una exposición sobre la Inteligencia Artificial. AFP
En diagonal

Todavía inofensivo

Desde hace un tiempo, si un mono salva a un perro de las fauces de un cocodrilo o un jabalí entra por la ventana de un baño, tiendo a no creérmelo

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Viernes, 24 de octubre 2025, 00:01

Comenta

Desde hace un tiempo, si un mono salva a un perro de las fauces de un cocodrilo o un jabalí entra por la ventana de ... un baño, tiendo a no creérmelo. Tiendo a pensar que es Inteligencia Artificial. Aunque no lo sea. A veces el vídeo es burdo y no ofrece dudas de su falsedad. Como esos que han hecho con Sílvia Orriols agrediendo a Puigdemont. Por un momento están de acuerdo. Se han enfadado los dos. En una imagen se ve cómo ella está subida sobre un Puigdemont tendido en el suelo al que apunta con una pistola. Lleva un traje pantalón impecable, tacones y mucha sombra en los párpados. Aunque el pelo pringoso no lo han cambiado, no fuera a ser que no la reconocieran. No sirve de ejemplo para los peligros de la IA en el periodismo, pero llega a la gente. Qué es verdad y qué mentira. A Fernando Belzunce le inquieta que ya no parece demostrable al 100% que un audio o vídeo sea generado con IA. En este sí se nota. Por eso es todavía inofensivo.

