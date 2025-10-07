Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El teatro político de Oriente Próximo visto desde Israel

El acto en la Casa Blanca debe abrir una nueva etapa para la zona y el mundo

MARIO SZNAJDER. PROFESOR EMÉRITO DE CIENCIA POLÍTICA, UNIVERSIDAD HEBREA DE JERUSALÉN

Martes, 7 de octubre 2025, 02:00

Comenta

En Oriente Próximo los altos niveles de odio entre las partes en guerra -en este caso palestinos e israelíes, entre Hamás e Israel- hacen muy ... difícil a ambas sociedades presentar propuestas de paz. En el gran teatro político los líderes -hoy Trump y Netanyahu- realizan actos públicos dramáticos, como la conferencia de prensa (sin preguntas de periodistas) en la que presentaron el plan de paz del presidente norteamericano y la respuesta positiva del primer ministro israelí.

