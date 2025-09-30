Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jaume Matas llega a los juzgados con su mujer. STRINGER
En diagonal

La suerte de la fea

Saca un libro el juez Castro donde cuenta sus conversaciones con el fiscal Horrach. 'El caso Nóos'. No se anda con literatura

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Martes, 30 de septiembre 2025, 00:01

Saca un libro el juez Castro donde cuenta sus conversaciones con el fiscal Horrach. 'El caso Nóos'. No se anda con literatura. Según leo a ... Urreiztieta, el que fuera titular del Juzgado de Instrucción 3 de Palma y quien llevó a la cárcel (al banquillo) a Urdangarín y sentó en el banquillo a la Infanta Cristina, sostiene que le dijo a Horrach que ella y su padre eran los artífices y el pobre Iñaki, un pringado. «Al Rey nos es imposible llegar, pero llamar a declarar a la Infanta es obligado como cooperadora necesaria». El fiscal se oponía. Es fácil comparar mujeres. La Infanta, Begoña Gómez, las chicas de Ábalos… Tiene más gracia recordar que el juez Castro fue quien no sentó en el banquillo a la mujer de Jaume Matas, condenado por cohecho. La mujer de Matas estaba contratada de manera ficticia por un hotelero amigo. Pero fue excluida de la instrucción por Castro. Ganó 3.000 al mes y nunca trabajó. La suerte de la fea, la imputada la desea.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El comercio chino se reinventa en Málaga
  2. 2 Compraventas de nuda propiedad en Málaga: cómo adquirir una vivienda a mitad de precio
  3. 3 El marisco se va de Málaga: desaparecen especies y sube la mortalidad natural
  4. 4 Accidente en cadena en Arriate: hay cuatro mujeres heridas
  5. 5 Muere un hombre de 49 años tras precipitarse por unas escaleras en el Hospital Regional de Málaga
  6. 6 Un joven de 19 años golpea y amenaza de muerte con un cuchillo a sus familiares en Benalmádena
  7. 7

    Nuevo paso para la construcción un barrio con 800 VPO que se proyectó hace 15 años en Málaga
  8. 8 Compraventas de nuda propiedad en Málaga: cómo adquirir una vivienda a mitad de precio
  9. 9 San Diego Comic-Con Málaga abre un periodo de reflexión de cara a la siguiente edición
  10. 10 Un fallecido y tres heridos en una colisión frontal entre dos coches en Vélez-Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La suerte de la fea

La suerte de la fea