El coche en el que viaja Begoña Gómez sale del juzgado. Efe
Repaso semanal

El sueño de mi amiga Vito

Javier Recio

Javier Recio

Málaga

Domingo, 5 de octubre 2025, 00:01

Comenta

Mi amiga Vito estaba muy compungida el otro día. No entendía lo que le estaba pasando con su proyecto. Vito es licenciada en Derecho y ... ha trabajado durante muchos años como abogada, aunque siempre ha estado muy unida a los movimientos sociales y a las ONG de ayuda a los migrantes. Vito, una malagueña del barrio de la Victoria que tiene una especial facilidad de palabra, se fijó en la cátedra de Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, en la Universidad Complutense y no dudó en copiarla. «Yo encima soy graduada y lo puedo demostrar, tengo mi título colgado en mi despacho, por lo que lo voy a tener bastante más fácil», me decía. El sueño de mi amiga es poner en marcha una cátedra en la UMA para enseñar cómo montar una red de ONG en países africanos, donde hay un mundo en este campo a desarrollar muy importante.

