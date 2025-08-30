Las sorpresas de julio

Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Málaga

Sábado, 30 de agosto 2025, 02:00

Ya han salido las estadísticas oficiales sobre la evolución del turismo del mes de julio. Y los datos han dado más de una sorpresa a ... esta industria. La primera de ellas es la recuperación del turismo nacional, que acumulaba más de un año en descenso. De hecho, el tirón del mes pasado no ha conseguido eliminar el signo negativo del balance de los siete primeros meses. Sin embargo, esta apuesta de los españoles por la Costa del Sol tiene muchas lecturas. Una de ellas tira por tierra la teoría, convertida casi que en una letanía, de que el retroceso de los turistas nacionales estaba provocado por el alto precio de las habitaciones de los hoteles. Sin duda, un factor más, pero no determinante a la vista de que en un julio de tarifas históricas ha sido el elegido por los españoles para remontar en la Costa del Sol. Habrá que pensar en que con estos mayores costes el destino está posicionándose en un segmento de la demanda con mayor poder adquisitivo captando un viajero español al que no le importa el encarecimiento del coste de una habitación de hotel.

