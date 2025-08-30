Las sorpresas de julio

Pilar Martínez Málaga Sábado, 30 de agosto 2025, 02:00 Comenta Compartir

Ya han salido las estadísticas oficiales sobre la evolución del turismo del mes de julio. Y los datos han dado más de una sorpresa a ... esta industria. La primera de ellas es la recuperación del turismo nacional, que acumulaba más de un año en descenso. De hecho, el tirón del mes pasado no ha conseguido eliminar el signo negativo del balance de los siete primeros meses. Sin embargo, esta apuesta de los españoles por la Costa del Sol tiene muchas lecturas. Una de ellas tira por tierra la teoría, convertida casi que en una letanía, de que el retroceso de los turistas nacionales estaba provocado por el alto precio de las habitaciones de los hoteles. Sin duda, un factor más, pero no determinante a la vista de que en un julio de tarifas históricas ha sido el elegido por los españoles para remontar en la Costa del Sol. Habrá que pensar en que con estos mayores costes el destino está posicionándose en un segmento de la demanda con mayor poder adquisitivo captando un viajero español al que no le importa el encarecimiento del coste de una habitación de hotel.

Habrá quienes apunten la posibilidad de que esta evolución alza en julio, tanto en el mercado nacional como internacional, rompiendo la tendencia del pasado año que cerró este mes en rojo, se ha debido a las reservas de última hora a precios más económicos. Sin embargo, las estadísticas desmontan la tesis porque el precio medio por habitación hotelera en el conjunto de la provincia se ha cerrado en 189 euros en julio, un 12,2% por encima de lo que se pagó el pasado año en este mismo periodo, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Una cifra que dista del coste medio nacional y del de Andalucía, que se elevaron a 146 y 152 euros, respectivamente. Y pese a ello, los hoteles de la provincia superaron el pasado julio la barrera de los 2,5 millones de noches reservadas, lo que supone un aumento del 4% y casi 100.000 estancias más que en el mismo periodo del año anterior. Y dentro de estas sorpresas hay que destacar la de que el mayor incremento se haya producido en el turismo nacional, con casi un 5% más de pernoctaciones, frente al incremento del 3,6% de reservas por parte de viajeros internacionales, que ya el pasado año dejaron constancia de que prefieren viajar fuera de los meses de mayor avalancha de turistas que son julio y agosto. Aunque es pronto para sacar conclusiones sobre qué está pasando lo cierto es que el año está siendo raro, tal y como repiten los profesionales. Tanto que julio ha cambiado el paso cuando nadie así lo preveía. A ver qué depara agosto.

Temas

Turismo

Turistas