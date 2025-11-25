Sobre la baliza V16

Se aproxima la fecha de uso obligatorio de la baliza V16 conectada y homologada para advertir de una incidencia sufrida por un vehículo en la ... carretera sustituyendo a los triángulos actuales, una sustitución que exigirá su adquisición a costa del usuario y que ha causado controversia en unos, aprobación en otros e indiferencia en muchos que todavía no han adquirido la baliza o dicen que disponen de una no conectada, a poco de su uso obligado y tras haber transcurrido tres años de su regulación. Veamos las circunstancias y razones relativas a su empleo.

La V16 o baliza conectada pretende reducir las muertes en carretera por atropello que se producen al salir el conductor del vehículo tras una avería o accidente para tratar de situar los triángulos de preseñalización de peligro, de uso común en la mayoría de países, hasta ahora reglamentarios, y abandonar la calzada para ponerse a salvo, a la vez que se pretende también reducir el tiempo de comunicación de la incidencia tras ser automáticamente recibida en la DGT y difundirla a los demás usuarios a través de los paneles o los navegadores para prevenir accidentes sobrevenidos por la incidencia, todo ello en el contexto de lo que hoy se denomina vehículo interconectado a través de la plataforma DGT 3.0, un sistema que ofrece utilidad para solucionar incidencias en autovías de varios carriles, arcén escaso e intenso tráfico, en averías o siniestros sin heridos de gravedad, en las que el conductor puede situar la baliza en el techo sin necesidad de abandonar el vehículo -lo más conveniente sin embargo en cuanto sea seguro-, a la vez que el centro de control de la DGT procede a difundir la incidencia; en fin, una apuesta por la tecnología de seguridad vial bienvenida pero cuya relación coste/beneficio en términos de reducción de accidentes, heridos y fallecidos ha de ponerse sobre la mesa, así como la conveniencia de una actuación conjunta en el ámbito de la UE para lograr la integración del 'eCall' con la idea de la V16 mejorando la señalización y la interconectividad multiplataforma, a la vez que se implica a los fabricantes en las mejoras de seguridad al modo de los sistemas de ayuda a la conducción ADAS, o el 'eCall' ya mencionado, implantados y obligatorios. Sin embargo se ha preferido avanzar decidida y unilateralmente en modo experimental por este camino aun no hollado en Europa ante las perspectivas de progresar en la seguridad vial intentando vencer quizá la inercia de fallecidos en siniestros viales durante los últimos diez años.

En un informe de la DGT pueden rastrearse los motivos principales para adoptar la baliza V16:

Será la práctica la que con el tiempo acabe sentenciando si la adopción de la baliza ha sido acertada

1) Una media de 22 fallecidos (~2%) entre 2018 y 2022 en vías de alta capacidad tras bajarse del vehículo (un cifra que justifica una mejora en la regulación de su uso).

2) La disminución del riesgo por tener que situar los actuales triángulos en el arcén a 50 metros detrás en autovía y 50 delante además en vía convencional (algo objetivo, aunque la distancia suela ser menor en la práctica y el riesgo real va a depender de factores como la posición del vehículo sobre la calzada, la existencia de arcenes, de varios carriles o la intensidad y velocidad del tráfico).

3) Que su visibilidad se reduce a 100 metros o menos en caso de niebla, frente a los 1000 de la V16 (la visibilidad real de uno y otro dispositivo va a depender del trazado y el número de carriles de la carretera, la orografía del terreno, el volumen del tráfico que pueda reducir la visión y las condiciones ambientales o de luminosidad).

4) Para facilitar la señalización a las personas con discapacidad (una razón evidente aunque específica para este colectivo).

5) Para promover la democratización de la conectividad al sistema DGT 3.0 y extenderla al parque antiguo de vehículos (una razón controvertida por apartarse del sistema 'eCall' comúnmente adoptado en la UE en los nuevos vehículos), razón ésta donde parece situarse el motivo principal de esta baliza conectada.

Hasta aquí las razones de la medida, que podrán juzgarse más o menos fundamentadas o convincentes y cuya eficacia en la práctica está por ver, si bien podemos adelantar que no está claro que vaya a ser completa ni mejor que la ofrecida por los triángulos en todas las situaciones críticas que se presentan en la carretera, razón por la que bien podrían seguir usándose complementariamente, a la vez que se pierde la oportunidad de unificar los sistemas disponibles de señalización, advertencia visual e informativa, como también de aviso para facilitar la asistencia necesaria al conductor y a los ocupantes de un vehículo accidentado o averiado sobre la calzada mediante una sola gestión.

El sistema europeo y obligatorio 'eCall' en los nuevos vehículos está probado y produce una llamada telefónica automática de emergencia al servicio 112 en caso de accidente, atendida en cada Comunidad Autónoma como cualquier otra llamada de emergencia, a fin de informar al Centro de Gestión de Tráfico de la DGT de la incidencia y éste difundirlo a los usuarios, así como movilizar las asistencias de bomberos, sanitarias, de carreteras, mecánica, del seguro u otras, y/o de agentes de tráfico según requiera el caso, para prestar pronto auxilio de manera efectiva e integral, a la vez que se activan las luces de emergencia del propio vehículo a fin de advertir visualmente de la incidencia previamente a situar los triángulos; sin embargo, la baliza V16 tiene una funcionalidad limitada, al no permitir una conversación bidireccional pues tan solo transmite la posición GPS del vehículo de forma anónima, sin que el conductor tenga constancia si la comunicación se ha realizado efectivamente, lo que puede inducir confusión al pensar que ya no es necesario efectuar una llamada por teléfono móvil para recibir, cuando haya heridos, asistencia sanitaria urgente, u otras que sean necesarias.

Por otro lado recaen quejas sobre la reducida visibilidad a distancia de la V16 a plena luz del día o en carreteras secundarias donde no suele haber paneles luminosos de advertencia, tras una curva o un cambio de rasante, o en circunstancias ambientales desfavorables, quejas en las que se perciben dudas sobre la efectividad real de la baliza frente a los triángulos, siempre que puedan ser situados sobre la calzada sin peligro y el vehículo que ha sufrido la incidencia se encuentre apoyado sobre el borde derecho; de hecho las incidencias en carretera suelen ser señalizadas por los servicios de mantenimiento generalmente mediante conos, y si hubiera alta intensidad de tráfico, mediante señales luminosas fijas o instaladas sobre vehículos de perfil elevado; también las ambulancias o los vehículos policiales portan sistemas de luces elevadas, claramente más visibles y sin la limitación de autonomía -30 minutos- de la V16, un tiempo que puede no ser suficiente si la intervención o el auxilio se demoran debido a dificultades de circulación, de comunicación, condiciones meteorológicas adversas, saturación de las asistencias o simplemente debido a la lejanía del lugar.

Por último cabe añadir que los avisos de la DGT relativos a incidencias a través de su red ya venían siendo replicados por las apps de los navegadores personales y también de los vehículos, si bien los conductores no siempre van pendientes de estos avisos o no disponen de dichos dispositivos, y en cuanto a la difusión a través de paneles de información variable, su despliegue cubre limitadamente la red de carreteras, centrándose en las vías principales, por lo que la información difundida no siempre llegará a los conductores.

En fin, la baliza V16 pretende simplificar la operación de señalizar, advertir y avisar a los usuarios de una incidencia en carretera de forma automatizada a través del sistema DGT 3.0 reemplazando los triángulos, para disminuir el riesgo del conductor al intentar situarlos, así como mejorar la visibilidad directa y la informativa a los demás usuarios; sin embargo se presentan dudas acerca de si llega a ofrecer una solución definitiva para cubrir de forma efectiva la preseñalización y advertencia visual o la virtual, ofreciendo la mejor prevención y seguridad en todas las situaciones que se puedan dar sobre la carretera, ni tampoco proporciona una solución integrable al aviso para procurar la asistencia sanitaria, mecánica u otras propias de una emergencia grave a consecuencia de un accidente, como lo hace el sistema 'eCall'; será entonces la práctica la que con el tiempo acabe sentenciando si la adopción de la baliza, y sobre todo la sustitución de los triángulos, o la falta de integración en el vehículo y la limitación en la comunicación han sido acertadas.