Soberanía del consumidor

El enemigo de la empresa no es la regulación

Pedro Moreno Brenes

Pedro Moreno Brenes

Jueves, 21 de agosto 2025, 02:00

En el debate economía/derechos humanos, es inmoral y falso establecer una barrera entre ambas esferas, donde la vida e integridad de los más débiles ... sea algo secundario. Necesitamos prosperidad económica para crear y mantener el empleo, así como bienestar en una sociedad culta, plural y libre, con sistemas de protección social que pongan coto a la pobreza y a la exclusión. Para todo lo anterior, las empresas en sus más variadas modalidades (autónomos, sociedades, grandes, pequeñas) son imprescindibles ya que en última instancia son las que generan empleo y, no nos olvidemos, hechos imponibles para la recaudación tributaria que mantenga los servicios públicos.

