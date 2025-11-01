Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un silencio que duele

Pedro Luis Gómez

Sábado, 1 de noviembre 2025, 01:00

En los últimos años, Nigeria y otras regiones del África subsahariana están siendo escenario de una tragedia apenas mencionada en los grandes medios de comunicación ... internacionales ni en los foros de las grandes potencias: la persecución y matanza sistemática de comunidades cristianas. Grupos yihadistas como Boko Haram o la rama local del Estado Islámico, junto a milicias fulani radicalizadas, han sembrado el terror en aldeas enteras, destruyendo iglesias, asesinando a sacerdotes y expulsando a miles de personas de sus hogares. Según datos de organizaciones humanitarias y de observatorios cristianos, más de 5.000 fieles han sido asesinados solo en 2024 por motivos religiosos. Pese a la magnitud de estos hechos, el eco mediático y político en Europa ha sido mínimo. Las cancillerías occidentales, tan rápidas en condenar otras formas de violencia, apenas han levantado la voz ante un fenómeno que ya algunos expertos califican de «genocidio silencioso». La falta de empatía institucional y social resulta llamativa, sobre todo en sociedades que se consideran herederas de una cultura de raíces cristianas, basada en la compasión y la defensa de la dignidad humana.

