Al señalarla, el Pentágono ha promocionado la serie 'Reclutas' (Netflix). Una ficción donde un esmirriado gay se mete en los marines. El secretario de prensa ... del Pentágono cree que «las fuerzas armadas estadounidenses están recuperando el espíritu guerrero» y no van a comprometer ese estándar «para satisfacer una agenda ideológica». Transcurre durante la política 'Don't Ask, Don't Tell' (1994-2011). Podías ser gay siempre y cuando no lo dijeras. Tampoco te lo podían preguntar. Pero si te pillaban, te podían echar. A los periodistas, Margarita Robles les ha pedido 'don't ask'. Aunque solo iba por uno, que pregunta a Trump por España. Ese uno ha sido criticado por otros periodistas y Óscar Puente, que lo ha llamado patriota con desprecio. De Gaulle dijo a su portavoz Peyrefitte: «Ha llegado a mis oídos que usted se entiende bien con los periodistas… Es una mala señal». Peor señal, y trumpista, es decir qué pueden preguntar los periodistas.

