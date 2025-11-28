Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EN DIAGONAL

Lo segundo

ROSA BELMONTE

Viernes, 28 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Sánchez: «Entre la verdad y la mentira, el Gobierno va a estar siempre con la verdad». Vale. Sabemos que entre las cosas que saben los ... políticos está que no siempre pueden decir lo que saben. Y hablo de tipos como De Gaulle o Kennedy, no de Ábalos. Hay verdades que no conviene decir. Esta es una columna que se renueva según mercado, según verdad. La OCDE ha instado a España a recortar las nuevas pensiones ante un exceso de gasto. Recomienda vincularlas a la esperanza de vida y ampliar a 35 los años de cotización. A Feijóo no se le ocurre decir de qué manera antipática hay que meter mano a las pensiones porque no le conviene, aunque cualquier persona intuya que el dinero es finito, que cada vez hay más pensionistas y que viven más. Cualquiera entiende que, a este ritmo de gasto, el sistema de pensiones no va a aguantar. Pero entre tratarnos como gente inteligente o como bobos, el Gobierno y la oposición siempre van a elegir lo segundo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El asesino confeso de Campillos: «Sus compañeros dicen que ya les había anunciado que no iría a trabajar el día del crimen»
  2. 2

    La Junta abre la puerta a que Málaga pueda crecer por encima de la Ronda Este
  3. 3 Retiran una popular sopa vendida en Andalucía por la presencia de piezas de metal y caucho
  4. 4 El autor confeso del crimen de Campillos tuvo un altercado en el pueblo con un expresidiario
  5. 5 El cáncer de próstata: la enfermedad silenciosa que afectará a uno de cada ocho malagueños
  6. 6

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  7. 7 El Supremo obliga a las empresas a abrir una negociación con los trabajadores que soliciten adaptar su jornada para conciliar
  8. 8 El autor confeso del crimen de Campillos tuvo un altercado en el pueblo con un expresidiario
  9. 9

    Los funcionarios recibirán en diciembre una paga de casi 1.000 euros de media por la subida
  10. 10 El día más frío del otoño deja mínimas de apenas 6 grados en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Lo segundo