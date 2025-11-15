El salvavidas británico

Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Aún con la resaca informativa de la World Travel Market (WTM), una de las tres grandes citas a nivel mundial del turismo y que, por ... cierto, ha ido como la seda desde el inicio hasta el final, y tras conocer los datos de otro verano de récord más en empleo y gasto turístico que en llegadas de viajeros, es importante reparar en la importancia del turismo para los destinos malagueños y andaluces y del salvavidas que para ello supone el mercado británico. Una reflexión que viene a cuento de que en la Costa del Sol el turista español sigue sin levantar cabeza y el gran 'caladero' que está compensando este retroceso es el Reino Unido, un país del que procede el 30% de los pasajeros que llegan al aeropuerto de Málaga que en los nueve primeros meses del año han contabilizado ya casi 2,5 millones de británicos, un 8% más que en el mismo periodo del pasado año.

